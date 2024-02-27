Вторник, 27 Февраля 2024 18:55

АрмИнфо. Военной прокуратурой Армении в 2023 году возмещен ущерб государству в размере 2 млрд 482 млн 453 тыс драмов. Об этом было доложено генпрокурору Анне Вардапетян и министру обороны Сурену Папикяну при подведении итогов деятельности структуры за минувший год.

Как заявил военный прокурор РА, заместитель генерального прокурора Григор Елизбарян, в прошлом году в воинских частях Вооруженных Сил и других войск зафиксировано 2358 случаев (в 2022 году - 4570), снижение на 2212 случаев или на 48,4%. Из них 803 или 33,5% составили несчастные случаи (2874 в 2022 г.), 1555 или 66% - предполагаемые преступления (1696 в 2022 г.), в том числе 847 или 53,3% - военные (в 2022 г.: 1028), 708 или 45,5% - прочие преступлений (в 2022 году: 668).

По сравнению с 2022 годом несчастные случаи уменьшились на 2071 или 72%, преступления - на 141 или 8,3%, при этом военные преступления сократились на 181 или 18%, а другие преступления увеличились на 40 или 6%.

В течение 2023 года в Вооруженных Силах Республики Армения и воинских частях других войск зафиксировано 52 случая коррупционных преступлений (в 2022 году - 98). по сравнению с предыдущим годом произошло снижение на 47 случаев или 48%.

В 2023 году количество дел, направленных в суд с обвинительным заключением, увеличилось вдвое. В 2023 году было 975 уголовных дел в отношении 1275 лиц, в 2022 году - 485 уголовных дел (производств) в отношении 571 человека. Всего в 2023 году рассмотрено и завершено в суде 496 уголовных дел в отношении 578 лиц (в 2022 году - 320 дел в отношении 407 лиц).

Согласно исследованиям, проведенным в 2023 году Управлением защиты государственных интересов Центральной военной прокуратуры и военными прокуратурами гарнизонов, зафиксировано, что сумма причиненного государству ущерба составляет 5 млрд 62 млн 243 тыс драмов, из них 4 млрд 923 млн 576 тыс драмов зафиксировано Департаментом защиты государственных интересов и 138 млн 667 тыс драмов - военными прокуратурами гарнизонов. Из 4 млрд 923 млн 576 тысяч драмов, зафиксированных в результате исследований Департамента защиты государственных интересов, 2 млрд 818 млн 484 тысяч драмов зафиксировано у 45 субъектов предпринимательства в случаях невыполнения своих договорных обязательств перед Министерством обороны в указанные сроки.

В 2023 году возмещено причиненный государству ущерб на сумму 2 млрд 482 млн 453 тыс драмов (2 млрд 444 млн 517 тыс драмов - отделом защиты государственных интересов, 37 млн 936 тыс драмов - военными прокуратурами гарнизонов). Вышеупомянутый ущерб в размере 2 млрд 444 млн 517 тысяч драмов был взыскан во внесудебном порядке в результате применения мер прокурорского вмешательства (45 субъектам хозяйствования вынесено 47 предупреждений). За 2023 год показатель возмещения ущерба государству увеличился на 27,2% - 531 млн драмов.