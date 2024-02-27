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 Вторник, 27 Февраля 2024 17:53

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 25 в 16-ом квартале; жилые дома 12, 14, 16, 18 в кв. “Ахтанак”, улица Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00  жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/2-3/3, 3/14-7/16, 11/11 на Тбилисском шоссе; жилые дома 1-17, 7-9 и частные дома 23-96 в кв. “Канакер ГЭС”; частные дома 1-51 на улицах Канакера 10-13, частные дома 14-211, 43/10-180 на улице Гапанцяна, жилые дома 7/1, 7/2, 12 ,14, 16 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, жилые дома 6, 10, 12 на улице Хагаг Дон;

 

в Армавирской области:

11։00-17:00  села Айтаг и Ферик;

 

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 село Нор Ерзнка;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

 

в Котайкской области:

11։00-13:00  жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, ясли-детский сад “Зангак”, Дом Быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 в общине Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), питьевая вода Еревана, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00-14։00 села Котайк, Нор-Гюх и прилегающие территории;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

11:00-17:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС;

 

в Тавушской области:

10։00-16:00  частично улица Парз Лича в городе Дилижан; село Агардзин;

11։00-15:00 села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

 

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 улицы 6, 7 11, 12, 13 в кв. “Силикян”, жилые дома 165, 173, 175 на улице Башинджагяна, улицы 1, 2, 4 в кв. “Давташен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14:00 жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци, школа N127, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 27, 27А на улице Гр. Кочара, жилые дома 70/1-88 на улице Гр. Арцруни, жилой дом 12 на улице В. Папазяна;

11։00-17:00  частные дома 1-26 на 2-ом переулке Ачемяна, частные дома 59-117 на улице Бурназяна, частные дома 1-58 на переулке Бурназяна, частные дома 16-40 (четные) на улице С. Давти, частные дома 36-76 на улице Суворова, частный дом 81/2 на улице Лисиняна;

 

в Арагацотнской области:

11։00-14:00 квартал “Мугни” города Аштарак;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

 

в Котайкской области:

10։30-13:00 община Бжни, консервный завод Бжни, школа, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Зовк, кварталы “Х. Абоян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

13։00-15:30  община Алапарс, школа, станция компании “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00  частично община Варсер, диспетчерская служба филиала “Гегама”, центр автотехобслуживания, телецентр “Севан”, ООО “Лев Лен”, “Ара Арег”, “А. Седракян”, “Ранчпар”, автотехобслуживание, питьевая насосная станция Севана, ЧП “А.Тер Григорян”, “Ш. Бозоян”, “Э. Мхитарян”, “А. Салазарян”, ‘Г. Погосян”, “Д. Габриелян”, “А. Гаспарян”, “А. Авагян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11։00-14:00 частично село Гюлагарак.

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