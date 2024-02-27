Arminfo.info



 Вторник, 27 Февраля 2024 17:52
Марианна Мкртчян

Петер Стано затруднился назвать дату визита Борреля в Армению

Петер Стано затруднился назвать дату визита Борреля в Армению

АрмИнфо.Надеемся, что Верховный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель сможет очень скоро посетить Армению, чтобы передать послание о приверженности Европы и готовности расширять и углублять сотрудничество с РА. Об этом заявил официальный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Петер Стано, в ответ на просьбу назвать конкретную дату визита Борреля в Ереван, принимая во внимание, что посол ЕС в Армении Василис Марагос сообщил о планах главного дипломата ЕС посетить РА.

"Верховный представитель, безусловно, привержен и хочет посетить все наши страны- партнеры, особенно тех партнеров, которые заинтересованы в углублении и укреплении своего сотрудничества с Евросоюзом. С другой стороны, Верховный представитель отвечает за внешнюю политику и политику безопасности ЕС, и эта политика в настоящее время сталкивается с огромными проблемами, которые требуют от него присутствия во многих местах, на многих мероприятиях почти одновременно. Поэтому, конечно, вопрос стоит на повестке, мы прорабатываем возможную дату. На данном этапе нам нечего объявлять, но мы надеемся, что он сможет очень скоро посетить Армению, чтобы передать послание о приверженности Европы и готовности расширять и углублять сотрудничество с Арменией", - сказал Стано в интервью "Арменпресс".

На замечание о том, что согласно некоторым экспертам, поздравления президента Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Алиева и заявление EEAS относительно выборов в Азербайджане не являются хорошим примером общеевропейской политики, чиновник сообщил, что Евросоюз проводит одну политику, говорит в один голос.

"То, что вы описываете, - это два разных аспекта или взгляда на одну и ту же проблему. В Европейском Союзе принято поздравлять людей, которые избраны или переизбраны на свои должности, будь то на уровне премьер-министра или главы государства, поэтому это делается на соответствующем уровне.

Итак, Шарль Мишель, как президент Европейского совета, говорит со своими коллегами, он говорит с президентом и премьер-министром. Поэтому президент посчитал, что ему следует поздравить президента Алиева с переизбранием, и он это сделал. Это не мешает нам прислушиваться к обеспокоенности, высказанной миссией наблюдателей ЕС на местах, которая выявила нарушения в избирательном процессе. Если внимательно прочитать оценку, то в отчете не ставится под сомнение легитимность выборов или избрания г-на Алиева, миссия указывает на все нарушения и проблемы и дает рекомендации на будущее, чтобы предстоящие выборы были проведены гораздо больше в соответствии с международными стандартами.

Итак, это две фазы одного и того же вопроса, но рассмотренные под разными углами.  Наша роль как дипломатической службы Европейского Союза заключается в том, чтобы сосредоточиться на этих процессах, сосредоточиться на том, что необходимо улучшить.  Мы обсуждаем это с Азербайджаном. У нас постоянный диалог. Через несколько недель у нас состоится политическая встреча на высшем уровне в рамках двустороннего сотрудничества. Таким образом, мы поднимаем эти вопросы, обсуждаем их. Я думаю, что окончательный отчет о выборах еще не доступен. Это был предварительный отчет, а окончательный отчет обычно публикуется через несколько недель или несколько месяцев, и тогда мы, конечно, очень и очень серьезно отнесемся к этому выводу и будем сотрудничать с Азербайджаном, чтобы убедиться, что они выполняют все требования и рекомендации", - резюмировал он. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Коррупция в армии в 2023 году сократилась примерно на 50% - Военная прокуратура РАКоррупция в армии в 2023 году сократилась примерно на 50% - Военная прокуратура РА
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Петер Стано затруднился назвать дату визита Борреля в АрмениюПетер Стано затруднился назвать дату визита Борреля в Армению
Стано: Обвинения и постоянная критика со стороны Азербайджана в адрес EUMA беспочвенны и очень болезненныСтано: Обвинения и постоянная критика со стороны Азербайджана в адрес EUMA беспочвенны и очень болезненны
Запад за счет Армении пытается расширить антироссийский фронт - оппозиционерЗапад за счет Армении пытается расширить антироссийский фронт - оппозиционер
Глава делегации ЕС в Армении выразил соболезнования потерявшим родных в Сумгаитских погромахГлава делегации ЕС в Армении выразил соболезнования потерявшим родных в Сумгаитских погромах
Пашинян рассказал Мицотакису к чему пришли Ереван и БакуПашинян рассказал Мицотакису к чему пришли Ереван и Баку
Спикер Парламента: Мы задали всего один вопрос ОДКБ, который остался без ответа - Спикер Парламента: Мы задали всего один вопрос ОДКБ, который остался без ответа - "где зона ответственности Организации"?
"Решения, которые вы примите, фактически определят будущее Армении": Премьер- министр Греции Пашиняну
Ален Симонян: Всегда надо быть готовым к войнеАлен Симонян: Всегда надо быть готовым к войне
Члены ЦИК Армении понаблюдали за выборами  в БеларусиЧлены ЦИК Армении понаблюдали за выборами  в Беларуси
В МИД Армении выступили с заявлением по случаю 36-й годовщины Сумгаитских погромовВ МИД Армении выступили с заявлением по случаю 36-й годовщины Сумгаитских погромов
Элизабет Винкельмайер-Беккер отказалась комментировать вопрос о политзаключенных в Армении, сославшись на отсутствие полной информацией об этомЭлизабет Винкельмайер-Беккер отказалась комментировать вопрос о политзаключенных в Армении, сославшись на отсутствие полной информацией об этом
Вице-премьер РА представил  европейцам шаги правительства по удовлетворению потребностей переселенцев из АрцахаВице-премьер РА представил  европейцам шаги правительства по удовлетворению потребностей переселенцев из Арцаха
В Греции внимательно следят за событиями, происходящими на Южном Кавказе - ПрезидентВ Греции внимательно следят за событиями, происходящими на Южном Кавказе - Президент
Глава Парламента Армении считает верным вывод российских пограничников из аэропорта Глава Парламента Армении считает верным вывод российских пограничников из аэропорта "Звартноц"
Депутат Бундестага: Германия была бы рада нормализации отношений между Арменией и АзербайджаномДепутат Бундестага: Германия была бы рада нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Спикер Парламента: На данный момент информации о визите президента Украины в Армению нетСпикер Парламента: На данный момент информации о визите президента Украины в Армению нет
Ален Симонян: Решение суда об аресте матери несовершеннолетнего ребенка неприемлемоАлен Симонян: Решение суда об аресте матери несовершеннолетнего ребенка неприемлемо
Германия оказывает содействие Армении по повестке демократических реформ и в мирном процессе с  Баку - вице-посол ФРГ  в РАГермания оказывает содействие Армении по повестке демократических реформ и в мирном процессе с  Баку - вице-посол ФРГ  в РА
Армянские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 30 млн российских рублейАрмянские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 30 млн российских рублей
Экс-министр обороны: нынешняя модель аттестации военнослужащих приведет к созданию неравных условийЭкс-министр обороны: нынешняя модель аттестации военнослужащих приведет к созданию неравных условий
Правительство РА хочет внедрить в ВС единую политику оплаты труда военнослужащихПравительство РА хочет внедрить в ВС единую политику оплаты труда военнослужащих
В результате незаконной добычи базальта в Ереване государству причинен ущерб примерно на 80 млн драмовВ результате незаконной добычи базальта в Ереване государству причинен ущерб примерно на 80 млн драмов
Армянская Ассамблея Америки в 36-ю годовщину Сумгаитских погромов требует привлечь Азербайджан к ответственности за преступления против человечностиАрмянская Ассамблея Америки в 36-ю годовщину Сумгаитских погромов требует привлечь Азербайджан к ответственности за преступления против человечности
О встрече с афганской делегацией во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел АфганистанаО встрече с афганской делегацией во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Афганистана
Депутат НС РА поднял перед немецкими парламентариями вопрос о необходимости привлечения Азербайджана к ответственностиДепутат НС РА поднял перед немецкими парламентариями вопрос о необходимости привлечения Азербайджана к ответственности
Мирзоян представил Тюрку ключевые подходы Армении по процессу урегулирования отношений между Арменией и АзербайджаномМирзоян представил Тюрку ключевые подходы Армении по процессу урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
Главa МИД Армении и МККК обсудили помощь арцахским беженцамГлавa МИД Армении и МККК обсудили помощь арцахским беженцам
Американские армяне призвали руководство США и международное сообщество ввести санкции в отношении АзербайджанаАмериканские армяне призвали руководство США и международное сообщество ввести санкции в отношении Азербайджана
Азербайджано-турецкий тандем продолжает выдвигать всё новые требования к АрменииАзербайджано-турецкий тандем продолжает выдвигать всё новые требования к Армении
Суд отказал Армену Ашотяну в участии в съезде Европейской народной партииСуд отказал Армену Ашотяну в участии в съезде Европейской народной партии
Заигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутатЗаигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутат
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Уволен генсек МИД АрменииУволен генсек МИД Армении
Ереван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в БерлинеЕреван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Берлине
Оппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе АрменииОппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе Армении
Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБКремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
Глава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этомГлава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этом
В Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки АраксВ Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки Аракс
Так приказала партияТак приказала партия
Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в "COP29" в Азербайджане
Делегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в АрменииДелегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении
Посол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношенийПосол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений
Министр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля ЗейналлыМинистр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля Зейналлы
Депутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономикиДепутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономики
Возможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутатВозможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутат
В Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в УкраинеВ Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в Украине
Рост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокуроромРост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокурором
Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договоруГлава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
Американский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооруженияАмериканский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения
Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушитсяЛукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДДВ Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДД
Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села АраратСкончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат
МВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительностиМВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности
Депутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократииДепутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократии
Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутатВласти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорнойВысший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
Госдеп США: Россию не волнуют интересы АрменииГосдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частностиРоссийский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена




Ереван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничествеЕреван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничестве