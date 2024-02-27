Вторник, 27 Февраля 2024 17:52

АрмИнфо.Надеемся, что Верховный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель сможет очень скоро посетить Армению, чтобы передать послание о приверженности Европы и готовности расширять и углублять сотрудничество с РА. Об этом заявил официальный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Петер Стано, в ответ на просьбу назвать конкретную дату визита Борреля в Ереван, принимая во внимание, что посол ЕС в Армении Василис Марагос сообщил о планах главного дипломата ЕС посетить РА.

"Верховный представитель, безусловно, привержен и хочет посетить все наши страны- партнеры, особенно тех партнеров, которые заинтересованы в углублении и укреплении своего сотрудничества с Евросоюзом. С другой стороны, Верховный представитель отвечает за внешнюю политику и политику безопасности ЕС, и эта политика в настоящее время сталкивается с огромными проблемами, которые требуют от него присутствия во многих местах, на многих мероприятиях почти одновременно. Поэтому, конечно, вопрос стоит на повестке, мы прорабатываем возможную дату. На данном этапе нам нечего объявлять, но мы надеемся, что он сможет очень скоро посетить Армению, чтобы передать послание о приверженности Европы и готовности расширять и углублять сотрудничество с Арменией", - сказал Стано в интервью "Арменпресс".

На замечание о том, что согласно некоторым экспертам, поздравления президента Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Алиева и заявление EEAS относительно выборов в Азербайджане не являются хорошим примером общеевропейской политики, чиновник сообщил, что Евросоюз проводит одну политику, говорит в один голос.

"То, что вы описываете, - это два разных аспекта или взгляда на одну и ту же проблему. В Европейском Союзе принято поздравлять людей, которые избраны или переизбраны на свои должности, будь то на уровне премьер-министра или главы государства, поэтому это делается на соответствующем уровне.

Итак, Шарль Мишель, как президент Европейского совета, говорит со своими коллегами, он говорит с президентом и премьер-министром. Поэтому президент посчитал, что ему следует поздравить президента Алиева с переизбранием, и он это сделал. Это не мешает нам прислушиваться к обеспокоенности, высказанной миссией наблюдателей ЕС на местах, которая выявила нарушения в избирательном процессе. Если внимательно прочитать оценку, то в отчете не ставится под сомнение легитимность выборов или избрания г-на Алиева, миссия указывает на все нарушения и проблемы и дает рекомендации на будущее, чтобы предстоящие выборы были проведены гораздо больше в соответствии с международными стандартами.

Итак, это две фазы одного и того же вопроса, но рассмотренные под разными углами. Наша роль как дипломатической службы Европейского Союза заключается в том, чтобы сосредоточиться на этих процессах, сосредоточиться на том, что необходимо улучшить. Мы обсуждаем это с Азербайджаном. У нас постоянный диалог. Через несколько недель у нас состоится политическая встреча на высшем уровне в рамках двустороннего сотрудничества. Таким образом, мы поднимаем эти вопросы, обсуждаем их. Я думаю, что окончательный отчет о выборах еще не доступен. Это был предварительный отчет, а окончательный отчет обычно публикуется через несколько недель или несколько месяцев, и тогда мы, конечно, очень и очень серьезно отнесемся к этому выводу и будем сотрудничать с Азербайджаном, чтобы убедиться, что они выполняют все требования и рекомендации", - резюмировал он.