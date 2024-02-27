Вторник, 27 Февраля 2024 17:49

АрмИнфо.Евросоюз поддерживает стабильный и прочный мир, следовательно, усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны быть продолжены более быстрыми темпами. Об этом заявил официальный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Петер Стано.

Так, касаясь последнего приграничного инцидента между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибло 4 армянских военнослужащих, Стано подчеркнул, что в ЕС осуждают гибель каждого человека, где бы она ни произошла, при любых обстоятельствах.

"Но этот повторяющийся, к сожалению, повторяющийся инцидент, еще раз подчеркнул, что необходимо силы удалить друг от друга и приложить гораздо большие усилия, меры и действия, предотвращающих подобные инциденты, потому что ни к чему положительному они не приводят. Они способствуют формированию атмосферы напряженности и недоверия и добавляют трагедии. Так что это действительно показывает острую необходимость дистанцировать державы друг от друга, и ЕС уже давно отстаивает эту точку зрения. Мы поддерживаем стабильный и прочный мир, поэтому усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны продолжаться более быстрыми темпами. Этот инцидент напоминает нам, насколько важно продолжать процесс нормализации отношений, поскольку без нормализации существует риск того, что подобные инциденты будут повторяться снова и снова. Как я уже сказал, это только ухудшает общую атмосферу. Так что, с одной стороны, действительно важно проявлять сдержанность, а с другой - дистанцировать силы друг от друга", - сказал Стано в интервью "Арменпресс".

На уточнение, какие действия предпримет ЕС принимая во внимание, что агрессия происходит на суверенной территории Армении уже, европейский чиновник в первую очередь обратил внимание на то, что Евросоюз не является действующим лицом, вовлеченной в этот вопрос стороной.

"По сути, это двусторонняя проблема, проблема уважения международного права. Мы всегда говорим, что территориальная целостность и суверенитет стран должны уважаться, мы ожидаем, что когда возникают споры вокруг них, они должны решаться за столом переговоров. Таким образом, мы можем работать с партнерами не как прямая сторона или непосредственный участник, а как третья сторона и поощрять решать все вопросы сообща, обсуждая их за столом переговоров, а не выстрелами. И я повторяю, вот почему мы вместе с председателем Европейского совета и специальным представителем Тойво Клааром участвовали вовлечены в процесс нормализации", - заметил Стано.

На замечание, почему ЕС не предпринимает практических шагов для привлечения Азербайджана к ответственности, на фоне заявлений о том, что Верховный представитель Боррель заверил, что отношениям между Евросоюзом и Арменией в настоящее время находятся на лучшем этапе, на самом высоком уровне, Стано подтвердил данные слова главного дипломата ЕС и добавил, что Брюссель полон решимости продолжать работать над их углублением и укреплением.

"Вот почему две недели назад в Брюсселе мы договорились начать работу над соглашением о новом партнерстве с Арменией или повесткой дня нового партнерства, чтобы раскрыть весь потенциал нашего сотрудничества. Армении оказывается всесторонняя поддержка, в частности, в практических вопросах экономики, социальное развитие посредством плана экономических инвестиций, гуманитарной помощи, например, беженцам (насильственно перемещенные лица: ред.) из Нагорного Карабаха. Мы работаем над укреплением стабильности Армении, в частности, над устойчивостью экономики, и мы делаем это с помощью европейской инвестиционной программы, экономического инвестиционного плана, а также с помощью других средств. Мы уже говорили в прошлом году, что также собираемся изучить возможности укрепления обороноспособности Армении, конечно, речь идет о средствах и инструментах, не приводящих к смерти. Но это то, что лежит на столе", - заверил он.

По его словам, есть практические шаги, чтобы помочь Армении быть более сильной, более устойчивой к любой проблеме в условиях, угрожающих ее безопасности.

При этом Стано признал, что ЕС продолжит сотрудничать и с Азербайджаном, пытаясь очень строго донести до него мысль о том, что односторонние действия, такие как угроза применения силы и нарушения международного права, не являются способом продвижения вперед, и они будут иметь последствия.

"Мы находимся на таком этапе отношений с Азербайджаном, что, по-прежнему предпочитаем вовлеченность угрозам. Но, если ситуация продолжит развиваться в негативном направлении, то государства-члены (государства-члены ЕС:ред.) будут продолжать оказывать давление на Азербайджан. Они должны решить пересмотреть ситуацию и понять, какие другие инструменты мы можем использовать", - подчеркнул чиновник.

При этом по его заверению, санкции ЕС в целом не являются волшебным решением всех проблем и они применяются в сочетании с другими инструментами ЕС. "Обычно мы начинаем вводить санкции, когда все остальные инструменты не достигают желаемых целей", - добавил Стано.

Вместе с тем он добавил, что в ЕС считают, что никто не нападет на Армению, что все угрозы будут устранены в ходе вовлеченности. "Но, в то же время, Европейский Союз очень четко заявил, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Армении мы отреагируем. Опять же, я должен повторить, мы не можем действительно сосредоточиться только на санкциях как на единственной волшебной палочке, которая решает все, включая их использование как возможность. Если мы посмотрим на историю применения санкций Европейским Союзом, то увидим, что обычно мы прибегаем к ним - в крайнем случае. Мы не должны забывать принцип принятия санкций, это инструмент в руках государств-членов, которые должны сначала собраться вместе и решить, это решение должно быть принято единогласно всеми 27 государствами-членами. Это вспомогательная мера в сочетании с другими инструментами, которые Евросоюз всегда предпочитает использовать для решения проблем и устранения угроз и вызовов", - полагает представитель ЕС.

На просьбу дать оценку обвинениям, озвученным в адрес наблюдательской миссии ЕС в Армении со стороны Азербайджана, Стано подчеркнул, что обвинения и постоянная критика со стороны Азербайджана беспочвенны и очень болезненны.

"Частью миссии, или, скорее, одной из амбиций, является также ее участие в мерах по укреплению доверия с Азербайджаном, и это работает. Так что, мы при каждом удобном случае повторяем Азербайджану предложение заняться нашей миссией, потому что это принесет только пользу. Это невооруженная гражданская миссия, дислоцированная на территории суверенной Армении с целью наблюдения и информирования о происходящем. Кроме того, чтобы заверить армян, что есть партнер ЕС, который заботится об их безопасности и защите. Это не миссия против кого-либо. Это миссия по укреплению стабильности, и мы также надеемся, что она в конечном итоге будет способствовать укреплению доверия. Поэтому наше предложение о сотрудничестве с Азербайджаном действительно, но в то же время мы решительно отвергаем все необоснованные обвинения и критику, направленные в адрес этой миссии", - резюмировал европейский чиновник.