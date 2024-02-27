Вторник, 27 Февраля 2024 17:46

АрмИнфо.Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом рассказал о том, к чему пришли Ереван и Баку в ходе переговоров.

<Рассказал об усилиях, прилагаемых Ереваном для достижения мира с Баку. Рассказал о существующих проблемах, и о том, к чему мы пришли и какие есть проблемы для обеспечения дальнейшего прогресса>, - заявил Пашинян 27 февраля на совместном брифинге с Мицотакисом в Афинах.

Премьер РА напомнил, что в ближайшие дни планируется очередная встреча глав МИД <Будем надеется, что на ней удастся зафиксировать прогресс>, - сказал он.

Напомним, что накануне пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине, согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече на высшем уровне, состоявшейся в Мюнхене.