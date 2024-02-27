Вторник, 27 Февраля 2024 16:43

АрмИнфо. Афины выступают за развитие оборонного сотрудничества с Ереваном, сказал премьер страны Кириакос Мицотакис 27 февраля на совместном брифинге с армянским коллегой Николом Пашиняном.

Греческий премьер напомнил, что еще в декабре 2023 года обе страны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ, который в Афинах подписали министры обороны двух стран Сурен Папикян и Николаос Дендиас, включает военно- техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления.

Помимо этого, премьеры Армении и Греции обсудили пути укрепления торгово- экономического сотрудничества. В частности, собеседники коснулись двустороннего сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и современных технологий. В этом контексте, между <Энтерпрайз Греция> и <Энтерпрайз Армения> был подписан меморандум.

Как указал премьер Греции, было обсуждено также развитие ситуации в регионе. <Обе страны придерживаются единого подхода и выступают против применения силы или угрозы ее применения. Мы на стороне международного права и на страже защиты территориальной целостности, уважения суверенитета стран>, - заявил Мицотакис.

По его словам, в Афинах верят, что все разногласия нужно решать исключительно мирным путем, а Армения, начиная с 2023 года, лучше всех осознает цену мира. <Решения, которые вы примите, фактически определят будущее страны на долгие годы вперед>, - заметил греческий премьер.

Пашинян и Мицотакис обсудили также формат облегчения жизни более чем 100 тыс насильственно перемещенных граждан Арцаха. <Хочу вас заверить, что Афины всегда будут дипломатически поддерживать Ереван на пути подписания мирного договора и достижения прочного мира в регионе>, - заявил премьер Греции.

По его словам, Греция также поддерживает продвигаемый армянским правительством проект <Перекресток мира>, который позволит превратить регион из театра конфликтов в торгового хаба, связав страны Черного моря со странами Персидского залива и Средиземноморья.

Были обсуждены в том числе реформы, проводимые в РА, что говорит о приверженности РА европейским ценностям. Греция, как член НАТО и ЕС, готова внести свой вклад в формирование новой либеральной демократии своим опытом, знаниями и способностями>, - заключил глава греческого правительства