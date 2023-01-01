|Коррупция в армии в 2023 году сократилась примерно на 50% - Военная прокуратура РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Петер Стано затруднился назвать дату визита Борреля в Армению
|Стано: Обвинения и постоянная критика со стороны Азербайджана в адрес EUMA беспочвенны и очень болезненны
|Запад за счет Армении пытается расширить антироссийский фронт - оппозиционер
|Глава делегации ЕС в Армении выразил соболезнования потерявшим родных в Сумгаитских погромах
|Пашинян рассказал Мицотакису к чему пришли Ереван и Баку
|Спикер Парламента: Мы задали всего один вопрос ОДКБ, который остался без ответа - "где зона ответственности Организации"?
|"Решения, которые вы примите, фактически определят будущее Армении": Премьер- министр Греции Пашиняну
|Ален Симонян: Всегда надо быть готовым к войне
|Члены ЦИК Армении понаблюдали за выборами в Беларуси
|В МИД Армении выступили с заявлением по случаю 36-й годовщины Сумгаитских погромов
|Элизабет Винкельмайер-Беккер отказалась комментировать вопрос о политзаключенных в Армении, сославшись на отсутствие полной информацией об этом
|Вице-премьер РА представил европейцам шаги правительства по удовлетворению потребностей переселенцев из Арцаха
|В Греции внимательно следят за событиями, происходящими на Южном Кавказе - Президент
|Глава Парламента Армении считает верным вывод российских пограничников из аэропорта "Звартноц"
|Депутат Бундестага: Германия была бы рада нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Спикер Парламента: На данный момент информации о визите президента Украины в Армению нет
|Ален Симонян: Решение суда об аресте матери несовершеннолетнего ребенка неприемлемо
|Германия оказывает содействие Армении по повестке демократических реформ и в мирном процессе с Баку - вице-посол ФРГ в РА
|Армянские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 30 млн российских рублей
|Экс-министр обороны: нынешняя модель аттестации военнослужащих приведет к созданию неравных условий
|Правительство РА хочет внедрить в ВС единую политику оплаты труда военнослужащих
|В результате незаконной добычи базальта в Ереване государству причинен ущерб примерно на 80 млн драмов
|Армянская Ассамблея Америки в 36-ю годовщину Сумгаитских погромов требует привлечь Азербайджан к ответственности за преступления против человечности
|О встрече с афганской делегацией во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Афганистана
|Депутат НС РА поднял перед немецкими парламентариями вопрос о необходимости привлечения Азербайджана к ответственности
|Мирзоян представил Тюрку ключевые подходы Армении по процессу урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Главa МИД Армении и МККК обсудили помощь арцахским беженцам
|Американские армяне призвали руководство США и международное сообщество ввести санкции в отношении Азербайджана
|Азербайджано-турецкий тандем продолжает выдвигать всё новые требования к Армении
|Суд отказал Армену Ашотяну в участии в съезде Европейской народной партии
|Заигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Уволен генсек МИД Армении
|Ереван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Берлине
|Оппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе Армении
|Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
|Глава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этом
|В Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки Аракс
|Так приказала партия
|Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в "COP29" в Азербайджане
|Делегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении
|Посол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений
|Министр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля Зейналлы
|Депутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономики
|Возможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутат
|В Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в Украине
|Рост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокурором
|Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
|Американский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения
|Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
|В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДД
|Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат
|МВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности
|Депутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократии
|Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
|Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
|Госдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
|Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
|Читать больше
|Коррупция в армии в 2023 году сократилась примерно на 50% - Военная прокуратура РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Петер Стано затруднился назвать дату визита Борреля в Армению
|Стано: Обвинения и постоянная критика со стороны Азербайджана в адрес EUMA беспочвенны и очень болезненны
|Запад за счет Армении пытается расширить антироссийский фронт - оппозиционер
|Глава делегации ЕС в Армении выразил соболезнования потерявшим родных в Сумгаитских погромах
|Пашинян рассказал Мицотакису к чему пришли Ереван и Баку
|Спикер Парламента: Мы задали всего один вопрос ОДКБ, который остался без ответа - "где зона ответственности Организации"?
|"Решения, которые вы примите, фактически определят будущее Армении": Премьер- министр Греции Пашиняну
|Ален Симонян: Всегда надо быть готовым к войне
|Члены ЦИК Армении понаблюдали за выборами в Беларуси
|В МИД Армении выступили с заявлением по случаю 36-й годовщины Сумгаитских погромов
|Элизабет Винкельмайер-Беккер отказалась комментировать вопрос о политзаключенных в Армении, сославшись на отсутствие полной информацией об этом
|Вице-премьер РА представил европейцам шаги правительства по удовлетворению потребностей переселенцев из Арцаха
|В Греции внимательно следят за событиями, происходящими на Южном Кавказе - Президент
|Глава Парламента Армении считает верным вывод российских пограничников из аэропорта "Звартноц"
|Депутат Бундестага: Германия была бы рада нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Спикер Парламента: На данный момент информации о визите президента Украины в Армению нет
|Ален Симонян: Решение суда об аресте матери несовершеннолетнего ребенка неприемлемо
|Германия оказывает содействие Армении по повестке демократических реформ и в мирном процессе с Баку - вице-посол ФРГ в РА
|Армянские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 30 млн российских рублей
|Экс-министр обороны: нынешняя модель аттестации военнослужащих приведет к созданию неравных условий
|Правительство РА хочет внедрить в ВС единую политику оплаты труда военнослужащих
|В результате незаконной добычи базальта в Ереване государству причинен ущерб примерно на 80 млн драмов
|Армянская Ассамблея Америки в 36-ю годовщину Сумгаитских погромов требует привлечь Азербайджан к ответственности за преступления против человечности
|О встрече с афганской делегацией во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Афганистана
|Депутат НС РА поднял перед немецкими парламентариями вопрос о необходимости привлечения Азербайджана к ответственности
|Мирзоян представил Тюрку ключевые подходы Армении по процессу урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Главa МИД Армении и МККК обсудили помощь арцахским беженцам
|Американские армяне призвали руководство США и международное сообщество ввести санкции в отношении Азербайджана
|Азербайджано-турецкий тандем продолжает выдвигать всё новые требования к Армении
|Суд отказал Армену Ашотяну в участии в съезде Европейской народной партии
|Заигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Уволен генсек МИД Армении
|Ереван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Берлине
|Оппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе Армении
|Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
|Глава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этом
|В Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки Аракс
|Так приказала партия
|Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в "COP29" в Азербайджане
|Делегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении
|Посол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений
|Министр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля Зейналлы
|Депутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономики
|Возможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутат
|В Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в Украине
|Рост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокурором
|Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
|Американский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения
|Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
|В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДД
|Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат
|МВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности
|Депутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократии
|Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
|Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
|Госдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
|Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
|Читать больше
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
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|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
|Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|На основе общих духовных ценностей.
|Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена