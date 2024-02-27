Вторник, 27 Февраля 2024 16:17

АрмИнфо. В МИД Армении выступили с заявлением по случаю 36-й годовщины Сумгаитских погромов.

В заявлении, в частности, говорится: "27 февраля 1988 года по инициативе руководства Советского Азербайджана и в условиях абсолютного попустительства начались массовые погромы армянского населения Сумгаита, которые сопровождались насилием, жестокостью, насильственными исчезновениями, лишением имущества, массовыми нарушениями прав человека. Сотни армян, в том числе женщины, дети и старики, были убиты, а тысячи армян были насильственно перемещены.

За Сумгаитской трагедией последовали массовые убийства армян в Кировабаде, Баку и других армянонаселенных населенных пунктах Азербайджана. Эти цепные события, как и предшествовавшее им полное изгнание армян из Нахиджевана, показали, что упомянутые преступления были не отдельными эпизодами насилия на почве национализма, а очередными проявлениями спланированной и реализуемой государством политики армяноненавистничества.

В результате этой политики около 500 000 этнических армян были насильственно депортированы из Советского Азербайджана. Примечательно, что эти события были нацелены не только на армянское население: они сопровождались также преднамеренными действиями по уничтожению армянского наследия и армянского следа в целом.

Уже в 21 веке, в условиях полной безнаказанности, продолжением той же политики Азербайджана стала политика терроризирования коренного армянства Нагорного Карабаха. Бесчеловечная блокада, морение их голодом и, в конечном итоге, полное изгнания армян из Нагорного Карабаха путем применения силы, проведения этнической чистки, которая была доведена до конца даже вопреки трем юридически обязательным решениям, принятым международным судом ООН.

И сегодня Азербайджан продолжает политику искоренения любых армянских следов, оскверняя, подвергая вандализму и уничтожая находящиеся под его контролем армянские религиозные и историко-культурные памятники. И сегодня продолжающаяся ксенофобская и враждебная политика уже в отношении Республики Армения сопровождается звучащими на самом высоком уровне ненавистническими высказываниями, угрозами и агрессивной риторикой, что является препятствием на пути преодоления вражды между народами и установления мира и стабильности в регионе.

Международное сообщество должно дать соразмерную оценку произошедшим массовым преступлениям и задействовать все существующие механизмы для предотвращения повторения подобных преступлений и содействия искренним усилиям Армении по достижению достойного и прочного мира на Южном Кавказе".