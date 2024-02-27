Вторник, 27 Февраля 2024 16:15

АрмИнфо.Председатель комиссии по правовым вопросам Бундестага Германии Элизабет Винкельмайер-Беккер отказалась комментировать вопрос о политических заключенных в Армении, сославшись на то, что не обладает полной информацией по этому вопросу.

Так, 27 февраля на пресс-конференции в Ереване на просьбу выразить позицию к тому, что в армянских тюрьмах содержатся десятки узников совести, среди которых и зампред РПА Армен Ашотян, Элизабет Винкельмайер-Беккер, признала, что демократия среди прочего предполагает и верховенство закона. По ее словам, а это в свою очередь подразумевает и обеспечение права на справедливое судебное разбирательство.

При этом депутат отметила, что в прошлом она работала судьей, и прекрасно осознает сложности любого уголовного дела. "Мне сложно давать какие-то оценки, поскольку я не знакома с этим делом. В любом деле есть две стороны, но, безусловно, важно обеспечить справедливое судебное разбирательство", - подчеркнула парламентарий, указа также на уязвимость власти, в рамках разбирательств по совершенным преступлениям из-за пробелов в законодательстве. В тоже время Винкельмайер-Беккер обратила внимание, что после бархатной революции, власти Армении встали на путь демократических реформ. По ее словам, сегодня осуществляются реформы по ряду направлений. "Безусловно, много предстоит еще сделать, что совершенно естественно. Даже в такой стране как Германия, не всё так гладко как хотелось бы", - сказала она, при этом добавив, что ей хотелось бы видеть в Армении более активную оппозицию.

В целом говоря об итогах визита в Армению, парламентарий отметила, что они уже три дня в Ереване и провели ряд встреч. "Мы здесь понаблюдали за теми процессами, которые направили Армению по демократическому пути. Наш визит начался с посещения монастырского комплекса Хор Вирап -армянской духовной колыбели, затем мы посетил мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицеранкаберд", возложили цветы к вечному огню, побывали в Музее-Институте геноцида. Вы знаете, что Бундестаг несколько лент назад не только признал Геноцид армян, но и коснулся ответственности Кайзеровской Германии в этом вопросе",

- сказала парламентарий.

Депутат также сообщила, что их делегация также посетила Ерасх и ознакомилась с деятельностью наблюдательской гражданской миссии ЕС в РА (EUMA), также провели встречи с представителями гражданского общества и с руководством Армении.

"По итогам этих встреч у нас сложилось впечатление, что власти Армении привержены реализации намеченной повестке демократических реформ. У нас также позитивные впечатления от стремлений властей страны в деле борьбы с коррупцией, в реформах в полиции и увеличению роли женщин в правоохранительных органах", - добавила депутат, вновь указав на готовность Германии содействовать Армении на пути реализации повестки демократических реформ