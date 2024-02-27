Вторник, 27 Февраля 2024 16:11

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Греции Катерина Сакелларопулу обсудили процессы, происходящие на Южном Кавказе, а также проблему урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает пресс-службу главы кабмина РА, в ходе встречи Сакелларопулу отметила, что Греция внимательно следит за событиями, происходящими на Кавказе.

<С самого первого момента мы выразили свою солидарность с армянским народом, отправив гуманитарную помощь тысячам армян, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха. В то же время являясь сторонником международного права, а также выступая за решение проблем путем дипломатического диалога, Греция однозначно осуждает применение силы и поддерживает переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, целью которого является установление солидарности и мира, который будет прочным и будет способствовать созданию добрососедских отношений>, - указала президент.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что Греция является одним из важнейших партнеров Армении в Европейском Союзе. Он также выразил благодарность Греции за участие в гражданской наблюдательская миссии ЕС на границе Армении с Азербайджаном.

В ходе встречи собеседники обсудили сотрудничество Армения-Греция, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что премьер Пашинян сегодня отбыл в Грецию с рабочим визитом. В рамках визита он плданирует провести встречи также с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Константиносом Тасуласом.