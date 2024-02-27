Вторник, 27 Февраля 2024 16:10

АрмИнфо.Я не участвовал ни в каких обсуждениях на эту тему, но считаю верным вывод российских пограничников из аэропорта <Звартноц>. Об этом журналистам в ходе брифинга 27 февраля заявил глава Национального Собрания Армении Ален Симонян, отметив, что это его личное мнение.

Он отметил, что уверен в том, что Армения способна защитить свои границы, но не уверен в том, что это сделают российские пограничники. <Уже несколько раз подтверждалось обратное. Уже не говорю о том, что они сделали все, чтобы эта граница стала более уязвимой>, - сказал спикер.

Симонян в связи с этим сослался и на ситуацию в Арцахе, где были дислоцированы российские миротворцы. <И что они сделали? Спроводили армянское население из Арцаха? В один день они нас и из <Звартноца> выпроводят>, - зказал Симонян.

Отметим, что в последний период, в армянском сегменте социальных сетей с определенной периодичностью начала тиражироваться информация о неправомерности пребывания российских пограничников на территории Армении, в том числе и в межджународном аэропорту <Звартноц>.

Изначально большой текст на этот счет был опубликован на сайте НПО "Союз информированных граждан" под авторством Рузанны Авагимян, которая утверждает, что согласно пункту 5 Декларации о независимости, войсковые соединения других стран, их военные базы и сооружения, могут размещаться на территории Республики Армения только по решению ее Верховного Совета (Парламента - Ред.).

Затем, эта информация, с определенной периодичностью, прокручивается на разных армянских телеграмм-каналах. Акцент делается на том, что парламент Армении никогда не ратифицировал договор о российских пограничных войсках на территории Республики Армения, а это означает, что деятельность российских пограничников как на армяно- иранской границе, так и на армяно-турецкой границе, а также в аэропорту "Звартноц", является незаконной, и последние не имеют права вместо пограничных войск СНБ Армении осуществлять проверку и выдачу паспортов граждан, пересекающих государственную границу Республики Армения.

Напомним, что основой для нынешнего пребывания в Армении российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 г. Пограничное управление ФСБ РФ в Армении включает 4 пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну. Напомним, что после 44-дневной Арцахской войны, было принято решение о развертывании российского миротворческого контингента вдоль Лачинского коридора и линии соприкосновения. Согласно договоренности, РМК должен был обеспечить безопасный проезд всех видов транспортных средств, беспрепятственную доставку международной гуманитарной помощи, мониторить режим прекращения огня, реагировать на нарушения обязательства о неприменении силы, противодействовать беспорядкам в зоне ответственности, способствовать полноценной жизни в Арцахе, защищать жизненно важные объекты и т.д.

В результате очередной азербайджанской военной агрессии 19 сентября 2023г. более 100 тыс. арцахских граждан были вынуждены бежать из Арцаха в Армению.