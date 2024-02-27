Вторник, 27 Февраля 2024 16:07

АрмИнфо.Германия была бы рада нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе. Об этом 27 февраля на пресс-конференции в Ереване заявила председатель комиссии по правовым вопросам Бундестага Германии Элизабет Винкельмайер-Беккер, подводят итоги визита их делегации в Армению.

"Наша страна готова содействовать Армении как в реализации мирной повестке, так и повестке демократических реформ", - сказала депутат.

При этом она сообщила, что делегация Бундестага прибыла в Армении в рамках регионального турне. "Из Армении мы отправимся в Грузию, а затем поедем в Азербайджан", - сказала Винкельмайер-Беккер.

На вопрос о том, что заставило Азербайджан после достаточно длительного перерыва согласиться на встречу с Арменией в Берлине, парламентарий констатировала, что может быть она смогла бы ответить на этот вопрос, если бы приехала из Азербайджана и была бы осведомлена о позиции Баку. "Но, к сожалению, я не знаю позицию азербайджанской стороны, поэтому мне сложно судить, что же поменялось. Я могу лишь представить позицию моей страны. Позиция Германии в том, что она готова создать рамки, то есть предоставить площадку для проведения переговоров по повестке мира между Баку и Ереваном", - сказала депутат.

На просьбу журналиста дать оценку преступлениям, совершенным Азербайджаном во время агрессии как в отношении Арцаха, так и Армении, уничтожению армянского культурного наследия на оккупированных территориях Нагорного Карабаха, депутат признала, что перечисленные деяния вызывают обеспокоенность, особенно если принимать во внимание длительность этого конфликта.

"Факты, представленные вами невозможно оправдать. Для нас чуждо это, поскольку я приехала из страны, в которой немыслимо насильственное перемещение какого-либо этноса. Мы озадаченны тем, что стороны не стремятся к миру, который будет служить благосостоянию жителей этого региона. Полагаю, что мы должны суметь выступить в качестве честного посредника на этом этапе мирного процесса", - заявила Винкельмайер- Беккер.

На вопрос о том, почему же ЕС не вводит санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в Арцахе, как это делается, к примеру, в случае Украины, депутат отметила, что ей сложно ответить на этот вопрос, поскольку это скорей относится к внешнеполитической повестке правительства Германии.

При этом она добавила, что в случае Украины ситуация обстоит иначе, поскольку в Германии много тех, кто пострадал от этой войны, и они пытаются помочь этим людям оформить правовые рамки для защиты собственных интересов. Парламентарий обратила внимание, что всё же Украина ближе расположена к ним, и они более осведомлены о происходящем вокруг этой страны.

Вместе с тем она обратила внимание, что Германия в Армении представлена в составе гражданской миссии ЕС в РА (EUMA). "Цель размещения EUMA - недопущение эскалации ситуации на границах Армении, мониторинг и сбор информации. Кроме того, не нужно забывать, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах - это часть Азербайджана. Это несравнимо с тем, что происходит вокруг Украины", - сказала депутат.

На замечание о том, что Азербайджан совершил агрессию не только в отношении Арцаха, но и Армении, и не далее как на прошлой неделе премьер Армении в интервью французскому авторитетному изданию заявил, что Азербайджан готовится напасть на РА чтобы заполучить от Еревана желаемое, парламентарий из Бундестага заверила, что этот вопрос ими будет подниматься на встречах в Баку. При этом она добавила, что ей бы не хотелось забегать вперед и делать какие-то выводы до получения полной картинки.

Винкельмайер-Беккер также проинформировала, что на их встречах в Минюсте Армении затрагивался вопрос границ Армении. "В Минюсте Армении нас также проинформировали о разрабатываемом сложном процессе по делимитации армяно- азербайджанской границы. Процесс, который требует времени и серьезных усилий, при задействовании, в том числе, и карт Советского Союза. Будем надеяться, что Армении и Азербайджану удастся провести делимитацию, которая будет способствовать установлению мира в регионе и уважению международно признанных границ Армении", - добавила депутат.

На просьбу журналиста дать прямой ответ, почему Запад не вводит санкции в отношении Азербайджана, Винкельмайер-Беккер еще раз повторила, что этот вопрос не в ее компетенции и относится к внешнеполитической повестке. "Хотела бы также обратить внимание, что санкции зачастую имеют ограниченный результат. Полагаю, что на данном этапе санкции могут сыграть негативное воздействие на мирный процесс", - выразила убеждение парламентарий.

На уточнение, поможет ли присоединение Армении к Римскому статуту в вопросе привлечения Азербайджана к ответственности за военные преступления, совершенные в Арцахе, и в процессе освобождения пленных и военнопленных, удерживаемых в Баку Винкельмайер-Беккер отметила, что есть Международный уголовный суд, который может рассматриваться подобного рода вопросы. В этом ключе она обратила внимание, что сейчас МУС как раз-таки рассматривает дела, связанные с военными преступлениями на Украине. По убеждению депутата Бундестага, по такой же аналогии могут рассматриваться преступления, совершенные в любом другом уголке мира, в конфликтных ситуациях.

Винкельмайер-Беккер также отметила, что международное право также содержит ряд инструментариев по вопросу военнопленных и пленных, которые также можно задействовать.