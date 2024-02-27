Вторник, 27 Февраля 2024 16:06

АрмИнфо.На данный момент информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Армению нет. Об этом в ходе брифинга с журналистами 27 февраля заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян. <Но если такой визит будет, то думаю, что это будет региональный визит, и он не ограничится Арменией>, - заметил он.

Комментируя по просьбе журналистов заявления о том, что визит украинского лидера направлен на мир, Симонян подчеркнул, что это возможно только в случае его приезда и в Армению и Азербайджан. <Если такой визит состоится, я полон надежд, что он внесет положительные изменения>, - сказал спикер Парламента.

Напомним, что в СМИ уже несколько дней муссируются слухи об официальном визите Владимира Зеленского в Армению, возможную дату приезда называют 4 марта. Днями ранее Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач в ходе беседы с журналистами заявил, что весной в Армении произойдут положительные изменения. При этом он подчеркнул, что Украина готова сделать все возможное для стабильности в регионе