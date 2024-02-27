Вторник, 27 Февраля 2024 16:05

АрмИнфо. Я утверждаю и считаю, что в Армении неприемлемо, когда суд в качестве меры пресечения в отношении любой матери несовершеннолетнего ребенка избирает арест, в том случае, когда есть альтернатива. Подобное мнение в ходе брифинга 27 февраля журналистам выразил спикер Парламента Армении Ален Симонян, комментируя коррупционный скандал в Министерстве экономики, одним из фигурантов которого является супруга его брата Ани Геворкян.

Он напомнил, что партия Гражданский договор представила в суд ходатайство относительно трех лиц для изменения меры пресечения. <Мы не вмешивались в дело - справедливое оно или нет, верное или нет, кто виноват, кто не виноват: Мы обратились только по вопросу избрания меры пресечения. Я не знаю, что за случай должен быть, чтобы в отношении матери несовершеннолетнего ребенка избрать такую жесткую меру>, - выразил негодование Симонян.

Глава Нацсобрания отметил, что в Армении законодательство работает для всех, и если человек виновен, невзирая на его родственную принадлежность к тем или иным госчинам, должен понести соответствующее наказание. Однако в случае своей невестки Симонян выразил уверенность, что она невиновна. <Подобное невозможно. Когда я познакомился с процессом, мое убеждение подтвердилось>, - сказал он.

При этом он исключил связь коррупционного скандала с ухудшением его отношений с премьер-министром Николом Пашиняном. <Наши отношения с премьер-министром построены на институциональных и дружеских основах. Утверждать такое - значит не знать о наших отношениях>, - подчеркнул он.

Напомним, что Ани Геворкян является фигурантом уголовного дела о махинациях в Министерстве экономики РА. Согласно материалам дела, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем компании Synergy, создав искусственные препятствия для участия конкурентов. В результате, Synergy победила, представив заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов). По данному делу в качестве обвиняемых проходят директор компании Synergy Ашот Ованнисян, бывшая сотрудница компании, супруга брата спикера НС Ани Геворкян, еще одна сотрудница компании, глава департамента политики государственных инвестиций Минэкономики Лили Сираканян, а также глава департамента реализации сельскохозяйственных программ Тарон Мартиросян.