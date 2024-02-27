Вторник, 27 Февраля 2024 12:28

АрмИнфо.На армяно-грузонской границе армянская таможня пресекла попытку незаконного вывоза 30 млн российских рублей (эквивалент 130 миллионов драмов).

Согласно информации КГД РА, сотрудники Баграташенского таможенного управления и Гугаркского районного отдела Управления по борьбе с контрабандой, при реализации информации, полученной от СНБ Армении, задержали машину, в которой обнаружили 15 млн рублей. Остальные 14 млн 510 тыс. были обнаружены у 4 пассажиров автомобиля, являвшихся гражданами Республики Армения и Российской Федерации.

Материалы, связанные с инцидентом, были направлены в Следственный комитет РА.