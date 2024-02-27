Вторник, 27 Февраля 2024 10:53

АрмИнфо. Правительство Армении ставит перед собой задачу внедрить в вооруженных силах страны единую политику оплаты труда военнослужащих. Об этом 27 февраля на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил заместитель министра обороны РА Карен Брутян, представляя в первом чтении поправки в законах "О военной службе и статусе военнослужащих" и "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы".

По словам замминистра, в отдельных случаях вместо концептуальных проблем принимаются фрагментарные решения. Между тем, размер заработной платы, структура системы и штат должны соответствовать требованиям армии и конкретным целям и задачам. Каждый военнослужащий должен заниматься своим делом, а результаты этого дела должны оплачиваться соответствующим образом. В этом плане важной составляющей является пересмотр системы управления ВС и штатных единиц.

Представленный пакет, как отметил замминистра, является одним из направлений для решения указанных проблем. Он, в первую очередь, направлен на повышение социальной мотивации при прохождения военной службы по контракту. Предлагается, в частности, разделить военных и невоенных служащих. Заместитель министра напомнил, что в настоящее время принята и действует система аттестации и расчета доплат для военнослужащих-контрактников, занимающих должности с функциями выполнения, планирования или контроля боевых задач. Теперь предлагается установить доплату и для военнослужащих, выполняющих не боевые функции, оказывающих услуги по охране объектов или обслуживанию ВС. Карен Брутян сообщил, что в настоящее время в системе насчитывается около 600 гражданских служащих и 1700 военнослужащих, выполняющих не боевые задачи.

В Законе "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы" предлагается установить коэффициенты оплаты труда для должностей сержанта полка (бригады) и сержанта батальона (дивизиона) ВС РА