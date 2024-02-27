Вторник, 27 Февраля 2024 10:53

АрмИнфо. В результате незаконной добычи базальта в ереванском районе Эребуни государству причинен ущерб примерно на 80 млн драмов, сообщает Генпрокуратура Армении.

Согласно информации, 24 октября 2019 года по поручению председателя Комитета госдоходов Инспекция охраны окружающей среды и недр провела проверки на территории, отведенной ООО, прилегающей к улице Давида Бека административного района Эребуни. В результате было представлено заключение о добыче компанией 40 972,5 кубометров базальта. Выяснилось, что лицо, занимающее руководящую должность в Инспекционном органе и должностное лицо Управления правового обеспечения и документооборота, в целях сокрытия правонарушения составили служебные документы, содержащие ложные сведения, а также о том, что не зафиксирован факт недропользования и нарушений (при повторной проверке).

В результате был составлен нулевой акт, на основании которого к компании не была применена мера ответственности за правонарушение, также не начислялась эквивалентная плата за природопользование по добытым полезным ископаемым. Государству нанесен имущественный ущерб на сумму 79 млн 891 тыс 700 драмов.

13 февраля 2024 года прокурор возбудил против указанных двух лиц уголовное преследование по ч. 2 ст. 308 (злоупотребление служебными полномочиями) и ч. 1 ст. 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса, принятого 18.04.2024 г. .2003). Прокурор утвердил обвинительное заключение 21 февраля 2024 года и передал его в суд вместе с производством. Прокуратура подаст гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного государству