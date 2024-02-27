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АрмИнфо. В результате незаконной добычи базальта в ереванском районе Эребуни государству причинен ущерб примерно на 80 млн драмов, сообщает Генпрокуратура Армении.
Согласно информации, 24 октября 2019 года по поручению председателя Комитета госдоходов Инспекция охраны окружающей среды и недр провела проверки на территории, отведенной ООО, прилегающей к улице Давида Бека административного района Эребуни. В результате было представлено заключение о добыче компанией 40 972,5 кубометров базальта. Выяснилось, что лицо, занимающее руководящую должность в Инспекционном органе и должностное лицо Управления правового обеспечения и документооборота, в целях сокрытия правонарушения составили служебные документы, содержащие ложные сведения, а также о том, что не зафиксирован факт недропользования и нарушений (при повторной проверке).
В результате был составлен нулевой акт, на основании которого к компании не была применена мера ответственности за правонарушение, также не начислялась эквивалентная плата за природопользование по добытым полезным ископаемым. Государству нанесен имущественный ущерб на сумму 79 млн 891 тыс 700 драмов.
13 февраля 2024 года прокурор возбудил против указанных двух лиц уголовное преследование по ч. 2 ст. 308 (злоупотребление служебными полномочиями) и ч. 1 ст. 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса, принятого 18.04.2024 г. .2003). Прокурор утвердил обвинительное заключение 21 февраля 2024 года и передал его в суд вместе с производством. Прокуратура подаст гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного государству
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|В результате незаконной добычи базальта в Ереване государству причинен ущерб примерно на 80 млн драмов
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|Заигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Уволен генсек МИД Армении
|Ереван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Берлине
|Оппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе Армении
|Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
|Глава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этом
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|Делегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении
|Посол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений
|Министр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля Зейналлы
|Депутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономики
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|Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
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|Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
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