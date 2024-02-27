Вторник, 27 Февраля 2024 10:13

АрмИнфо.26 февраля 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с прибывшей в Туркменистан делегацией во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки, в состав которой входят представители различных государственных структур Афганистана, в том числе Министерства горнодобывающей промышленности и нефти, энергетической компании «Da Afghanistan Breshna Sherkat», Управления железных дорог Афганистана.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений.

В частности, был проведен обстоятельный анализ нынешней ситуации, касающейся практического осуществления крупномасштабных энергетических и транспортно-коммуникационных международных проектов, которые реализуются с участием Туркменистана и Афганистана.

В этом контексте, стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего продвижения проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), строительства железных дорог из Туркменистана в афганском направлении. При этом была отмечена высокая степень готовности обеих сторон к продолжению строительства указанных объектов на территории Афганистана.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также рассмотрели расширение возможностей подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики Афганистана в туркменских высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Стороны договорились продолжить диалог между министерствами иностранных дел двух стран на регулярной основе.