Вторник, 27 Февраля 2024 10:10

АрмИнфо. 26 февраля председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем комиссии Бундестага ФРГ по правовым вопросам Элизабет Винкельмайер-Беккер. Как передает пресс-служба армянского парламента, во встрече также принял участие председатель комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

В ходе встречи председатель НС РА высоко оценил стабильное развитие дружественных отношений с Германией, подчеркнув важность межпарламентского сотрудничества, в том числе, в формате взаимных визитов.

Ален Симонян поблагодарил немецких партнеров за постоянную поддержку демократических реформ в Армении. Он также подчеркнул важность вклада канцлера Германии Олафа Шольца в процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном.

"Мы высоко ценим прочные демократические ценности, утвердившиеся в Армении с 2018 года, и готовы поддержать развитие демократических институтов в Армении, а также установление мира в регионе", - отметила Элизабет Винкельмайер-Беккер.

Ален Симонян представил немецким коллегам последствия воинственной политики Азербайджана, поднял вопрос о возвращении армянских военнопленных, к которым Азербайджан проявляет деструктивный подход.

Собеседники обменялись мнениями по поводу межпарламентских отношений Армения-Германия, углубления сотрудничества Армения-ЕС, установления безопасности на Южном Кавказе и ряда других вопросов.

В тот же день с немецкой делегацией провели встречу члены комиссии НС по государственно-правовым вопросам. Элизабет Винкельмейер-Беккер представила армянским коллегам функции возглавляемой ею комиссии, отметив, что помимо правовых вопросов комиссия обсуждает и актуальные проблемы, такие как, например, законность военных операций и преступления в Украине.

В этом контексте член комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам Арцвик Минасян поднял вопрос о военных преступлениях, совершенных Азербайджаном против народов Нагорного Карабаха и Армении. Он поинтересовался возможностью привлечения преступников к ответственности за развязывание войны.

Собеседники коснулись обсуждаемых в комиссии законопроектов, отношений между правительством РА и оппозицией и имеющихся разногласий.

Было также упомянуто о реализуемых в Армении реформах в судебно-правовой сфере.