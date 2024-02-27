Вторник, 27 Февраля 2024 10:07

АрмИнфо.В Женеве в рамках заседания Совета ООН по правам человека глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества в рамках системы защиты прав человека ООН.

Были отмечены шаги и достижения в направлении защиты прав человека и укрепления принципа верховенства права в Армении, благодаря чему страна занимает лидирующие позиции в регионе, согласно рейтингам различных международных авторитетных структур.

В контексте существующих вызовов в сфере защиты прав человека в различных уголках мира была отмечена важность эффективного применения имеющихся механизмов, поскольку обратная ситуация влечет за собой неспособность предотвратить серьезные нарушения, а также вероятность повторения катастрофических событий.

Касаясь проведенной Азербайджаном этнической чистки в Нагорном Карабахе, Мирзоян представил меры, предпринятые для обеспечения потребностей и защиты прав армянского населения, насильственно перемещенного со своей Родины.

В ходе встречи Арарат Мирзоян и Фолькер Тюрк обменялись мнениями по актуальным вопросам на Южном Кавказе. Мирзоян представил подходы Армении к ключевым вопросам процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном: эти подходы основаны на принципах территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета. Мирзоян отметил, что прогресса в процессе мирного урегулирования можно достичь в случае строгого соблюдения этих принципов, воздержания от агрессивной риторики, а также от шагов, обостряющих ситуацию на земле.