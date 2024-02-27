Вторник, 27 Февраля 2024 10:05

АрмИнфо. В Женеве глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, были обсуждены вопросы, касающиеся обеспечения нужд и прав насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года в результате военного нападения Азербайджана на Арцаха и учиненных им этнических чисток и рамки сотрудничества по гуманитарным вопросам с МККК.

Мирзоян особо подчеркнул важность возвращения лиц, удерживаемых в Азербайджане, а также выяснения судеб лиц, пропавших без вести и подвергнувшихся насильственному исчезновению. Глава МИД Армении подтвердил готовность армянской стороны к сотрудничеству в этом вопросе.

В ходе встречи была также обсуждена текущая ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. В этом контексте представлены усилия Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении. При взрыве на складе горючего погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили увечья различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно.

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными