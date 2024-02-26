Понедельник, 26 Февраля 2024 19:57

АрмИнфо. Азербайджано-турецкий тандем продолжает выдвигать всё новые требования к Армении.

Теперь, Турция для открытия границы с Арменией требует безоговорочного выполнения всех требований Азербайджана.

Не успели переварить Арцах, теперь требуют изменить Конституцию.

"Турция не откроет границу с Арменией, пока не будут решены все проблемы между Азербайджаном и Арменией. Армения должна внести изменения в свою Конституцию, в которой отражены ее территориальные претензии к Азербайджану и Турции, иначе мир с таким государством будет невозможен", - заявил депутат Великого национального собрания Турции, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым в ходе выступления на мероприятии в Анкаре.

По его словам, Азербайджан и Турция внимательно следят за этим процессом.

Сегодня и президент Азербайджана Ильхам Алиев менторским тоном потребовал от Армении принять все условия Баку.

При этом в этой истории под соусом "эпоха мира" должна почему-то оказалась только Армения. Азербайджан, который оккупировал свыше 200 кв. км суверенных территорий Армении и Арцах, никому ничего не должен.

Азербайджан, удерживающий в плену вот уже четвертый год несколько сот армянских гражданских лиц и военнопленных, ничего никому не должен, даже международным организациям в области прав человека, перед которыми у него есть обязательства. Азербайджан, учинивший этнический чистки в Арцаха на фоне бездействия всего международного сообщества, опять-таки никому ничего не должен.

И вот это молчаливое поощрение цивилизованным международным сообществом максималистских устремлений Азербайджана привели к тому, что в Баку уже требуют изменения Конституции Армении. Хотя именно конституция Азербайджана, приписывает всю территорию РА к АР, то есть содержит территориальные претензии к Армении.