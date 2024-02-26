Arminfo.info



 Понедельник, 26 Февраля 2024 17:27

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 9, 10, 10а в 1-ом квартале Давташена, улица Оганова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00  частные дома 1-58 на 12-ой улице Вардашена;

11:00-17:00  жилые дома 18-24 на улице Гераци, жилые дома 2-4 на пр. Мясникяна, жилые дома 1-4 на 11-ой улице Айгестан, жилые дома 12, 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 5, 7, 9, 13/5 на улице Д. Анахта и прилегающие территории; частный дом 36 в кв. “Норк”, частные дома на 1-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка в Норк Мараше;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

12:00-14։00  села Айгепат и Айгезард; частично село Верин Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13։00  частично улицы Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

 

в Котайкской области:

11։00-16:00 частично село Дзорахбюр;

 

в Гегаркуникской области:

10։30-13:00 село Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12:00 село Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14:00 село Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11։00-13:00  села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк;

11։00-15:00  села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

 

в Лорийской области:

12։00-16:00  улица Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова в городе Степанаван.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 25 в 16-ом квартале; жилые дома 12, 14, 16, 18 в кв. “Ахтанак”, улица Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00  жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/2-3/3, 3/14-7/16, 11/11 на Тбилисском шоссе; жилые дома 1-17, 7-9 и частные дома 23-96 в кв. “Канакер ГЭС”; частные дома 1-51 на улицах Канакера 10-13, частные дома 14-211, 43/10-180 на улице Гапанцяна, жилые дома 7/1, 7/2, 12 ,14, 16 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, жилые дома 6, 10, 12 на улице Хагаг Дон;

 

в Армавирской области:

11։00-17:00  села Айтаг и Ферик;

 

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 село Нор Ерзнка;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

 

в Котайкской области:

11։00-13:00  жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, ясли-детский сад “Зангак”, Дом Быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 в общине Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), питьевая вода Еревана, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00-14։00 села Котайк, Нор-Гюх и прилегающие территории;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

11:00-17:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС;

 

в Тавушской области:

10։00-16:00  частично улица Парз Лича в городе Дилижан; село Агардзин;

11։00-15:00 села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Американские армяне призвали руководство США и международное сообщество ввести санкции в отношении АзербайджанаАмериканские армяне призвали руководство США и международное сообщество ввести санкции в отношении Азербайджана
Азербайджано-турецкий тандем продолжает выдвигать всё новые требования к АрменииАзербайджано-турецкий тандем продолжает выдвигать всё новые требования к Армении
Суд отказал Армену Ашотяну в участии в съезде Европейской народной партииСуд отказал Армену Ашотяну в участии в съезде Европейской народной партии
Заигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутатЗаигрывания с НАТО и заморозка отношений с ОДКБ привели к тому, что Армения осталась в одиночестве - депутат
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Уволен генсек МИД АрменииУволен генсек МИД Армении
Ереван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в БерлинеЕреван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Берлине
Оппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе АрменииОппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе Армении
Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБКремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
Глава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этомГлава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этом
В Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки АраксВ Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки Аракс
Так приказала партияТак приказала партия
Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в "COP29" в Азербайджане
Делегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в АрменииДелегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении
Посол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношенийПосол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений
Министр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля ЗейналлыМинистр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля Зейналлы
Депутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономикиДепутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономики
Возможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутатВозможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутат
В Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в УкраинеВ Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в Украине
Рост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокуроромРост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокурором
Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договоруГлава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
Американский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооруженияАмериканский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения
Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушитсяЛукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДДВ Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДД
Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села АраратСкончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат
МВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительностиМВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности
Депутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократииДепутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократии
Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутатВласти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорнойВысший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
Госдеп США: Россию не волнуют интересы АрменииГосдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частностиРоссийский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
То, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это фактТо, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это факт
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
История армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - ПашинянИстория армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - Пашинян
Премьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политикуПремьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политику
В Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФДВ Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФД
Пашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традицийПашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традиций
Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политологАрмения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границыВ СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в ЕвросоветеПарламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию АзербайджанаИнститут Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
Привилегированные условия с пакетом Business PrimeПривилегированные условия с пакетом Business Prime
Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и ПарижаПашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохраненияПашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либоПапикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к мируНатали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападенияЛекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в АрменииИсследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либоПапикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставитьЛекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставить
Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членстваСекретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий АрменииНикол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военныхПолитолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
Охранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободуОхранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободу
В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протестаВ память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена




Ереван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничествеЕреван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничестве