Понедельник, 26 Февраля 2024 17:27

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 9, 10, 10а в 1-ом квартале Давташена, улица Оганова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 1-58 на 12-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 18-24 на улице Гераци, жилые дома 2-4 на пр. Мясникяна, жилые дома 1-4 на 11-ой улице Айгестан, жилые дома 12, 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 5, 7, 9, 13/5 на улице Д. Анахта и прилегающие территории; частный дом 36 в кв. “Норк”, частные дома на 1-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка в Норк Мараше;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

12:00-14։00 села Айгепат и Айгезард; частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13։00 частично улицы Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

11։00-16:00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։30-13:00 село Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12:00 село Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14:00 село Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-13:00 села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк;

11։00-15:00 села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

в Лорийской области:

12։00-16:00 улица Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова в городе Степанаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 25 в 16-ом квартале; жилые дома 12, 14, 16, 18 в кв. “Ахтанак”, улица Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/2-3/3, 3/14-7/16, 11/11 на Тбилисском шоссе; жилые дома 1-17, 7-9 и частные дома 23-96 в кв. “Канакер ГЭС”; частные дома 1-51 на улицах Канакера 10-13, частные дома 14-211, 43/10-180 на улице Гапанцяна, жилые дома 7/1, 7/2, 12 ,14, 16 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, жилые дома 6, 10, 12 на улице Хагаг Дон;

в Армавирской области:

11։00-17:00 села Айтаг и Ферик;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 село Нор Ерзнка;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

в Котайкской области:

11։00-13:00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, ясли-детский сад “Зангак”, Дом Быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 в общине Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), питьевая вода Еревана, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00-14։00 села Котайк, Нор-Гюх и прилегающие территории;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

11:00-17:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС;

в Тавушской области:

10։00-16:00 частично улица Парз Лича в городе Дилижан; село Агардзин;

11։00-15:00 села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).