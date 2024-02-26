Понедельник, 26 Февраля 2024 17:00

АрмИнфо.Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Армении Борис Саакян освобожден от занимаемой должности. Решение подписал премьер Никол Пашинян 26 февраля.

Борис Саакян назначен был генсеком МИД решением и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна 30 июля 2021 года. 27 июля 2021 года указом президента РА Армена Саркисяна Советнику секретариата МИД РА Борису Рубеновичу Саакяну присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.