Понедельник, 26 Февраля 2024 16:42

АрмИнфо. Нынешние власти Армении, по своей сути, являются антиармянскими. Об этом 26 февраля журналистам заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян.

По его словам, неважно, какую <про> занимают власти - про-российскую или про-западную, главное, они антиармянские. Мамиджанян отметил,

что, по его информации, если Пашинян завершит конституционный процесс, в конституцию будет включена философия так называемого внеблокового статуса государства. "То есть, на конституционном уровне Армении будет запрещено вступление в какие- либо военно-политические союзы. Тем самым, не только будут утрачены существующие гарантии безопасности, но и конституционно закреплены возможности создания их новых версий", - сказал он.

Мамиджанян подчеркнул, что Пашинян, по сути, ведет переговоры о сохранении своего кресла. "Для того, чтобы сопредельная сила

предоставила гарантии защиты своего места и власти, в договор будет включено все продиктованное ею, что, естественно, совпадет с ультиматумами Азербайджана>, - сказал оппозиционер.

Именно по требованию Баку якобы сменилась страна - посредник в урегулировании армяно-азербайджанских отношений. Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц лишь выступил организаторов встречи премьер­министра РА Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Произошло то, на чем неоднократно настаивал Баку, а именно, на встречах без посредников.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Оппоненты премьера указывают на то, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11- ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.