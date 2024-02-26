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 Понедельник, 26 Февраля 2024 16:10
Марианна Мкртчян

Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ

Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ

АрмИнфо. Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не предусматривает "заморозки" членства той или иной страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь заявления премьера Армении Никола Пашиняна о том, что участие страны в ОДКБ "заморожено".

По его словам, у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в организации. "Москва продолжает контакты с Ереваном по этой теме", -  рассказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он уточнил, что согласно "тексту соответствующих документов", режима "заморозки" членства в ОДКБ "де-юре просто не существует". "У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами.  Конечно же, мы будем это прояснять. Будем общаться, будем выяснять",- отметил Песков, передаёт "Ъ".

Он также проинформировал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не контактировали после заявления Еревана о заморозке участия в формате ОДКБ.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

МИД России сказал, что ждет от Армении разъяснений. Российское ведомство утверждает, что снижение участия Армении в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам армянского народа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ОДКБ "не рухнет" без Армении

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