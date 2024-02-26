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АрмИнфо. Резкий рост числа преступлений в Армении обусловлен изменениями в Уголовнопроцессуальном кодексе. Об этом 26 февраля в беседе с журналистами заявил министр внутренних дел РА Ваге Казарян.
Он отметил, что до внесения поправок в УПК, полиция действовала как фильтр. <Если поступал сигнал тревоги или гражданин подавал
сообщение, мы отфильтровывали: если есть состав преступления, мы отправляли в Следственный комитет для проведения предварительного расследования, то есть, в то время мы проводили дознание, а комитет - предварительное следствие. Но сейчас, поскольку мы не инициируем никакого производства, мы отправляем любой случай на дознание, поэтому создается впечатление, что наблюдается рост случаев>, - сказал министр.
Он добавил, что по международным рейтингам Армения как безопасная страна заняла 7-е место в мире. В ходе последних опросов ОБСЕ также
было зафиксировано, что полиция пользуется большим доверием у общественности.
На вопрос о том, знает ли министр, что стекла автомобиля "Лексус", обслуживающего супругу премьер-министра, тонированные, что запрещено законом, Ваге Казарян ответил, что слышит об этом впервые.
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|Ереван: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Берлине
|Оппозиционер: власти хотят внести в Конституцию положение о внеблоковом статусе Армении
|Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
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|Рост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокурором
|Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
|Американский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения
|Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
|В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДД
|Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат
|МВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности
|Депутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократии
|Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
|Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
|Госдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
|Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
|То, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это факт
|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|История армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - Пашинян
|Премьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политику
|В Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФД
|Пашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традиций
|Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
|Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
|В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
|Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Привилегированные условия с пакетом Business Prime
|Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
|Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
|Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
|Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
|Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
|Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
|Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
|Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить
|Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
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