Понедельник, 26 Февраля 2024 16:07

АрмИнфо. Резкий рост числа преступлений в Армении обусловлен изменениями в Уголовно­процессуальном кодексе. Об этом 26 февраля в беседе с журналистами заявил министр внутренних дел РА Ваге Казарян.

Он отметил, что до внесения поправок в УПК, полиция действовала как фильтр. <Если поступал сигнал тревоги или гражданин подавал

сообщение, мы отфильтровывали: если есть состав преступления, мы отправляли в Следственный комитет для проведения предварительного расследования, то есть, в то время мы проводили дознание, а комитет - предварительное следствие. Но сейчас, поскольку мы не инициируем никакого производства, мы отправляем любой случай на дознание, поэтому создается впечатление, что наблюдается рост случаев>, - сказал министр.

Он добавил, что по международным рейтингам Армения как безопасная страна заняла 7-е место в мире. В ходе последних опросов ОБСЕ также

было зафиксировано, что полиция пользуется большим доверием у общественности.

На вопрос о том, знает ли министр, что стекла автомобиля "Лексус", обслуживающего супругу премьер-министра, тонированные, что запрещено законом, Ваге Казарян ответил, что слышит об этом впервые.