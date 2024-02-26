Понедельник, 26 Февраля 2024 16:06

АрмИнфо.В Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки Аракс, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, по состоянию на 20 января текущего года, на незаконных карьерах вдоль реки было добыто около 1,7 млн куб.м. песка и щебня. Комитет подсчитал, что тем самым государству был причинен ущерб в 613,4 млн драмов ($1.5).

В частности, выяснилось, что в целом в территориальных следственных подразделениях Армения расследовано 86 уголовных производств по фактам незаконной добычи песка и песчано-гравийной смеси. Из них 14 в Араратской области, 4 в Арагацотнской, 35 в Армавире, 16 в Гегаркунике, 4 в Тавуше, 8 в Шираке, 4 в Сюнике, 1 в Вайоцдзорской области. В 37 перечисленных уголовных производствах незаконная добыча осуществлялась юридическими лицами, в 16 - физическими лицами, а в 33 случаях пока не установлено.

Назначены экспертизы для оценки ущерба окружающей среде, их полные результаты пока не готовы. Тем не менее установлено, что незаконная добыча песка, осуществляемая в отдельных зонах бассейна реки Аракс, привела к ухудшению качества почвы, а также изменению течения реки Аракс.

Из вышеотмеченного размера ущерба пока государству удалось восстановить порядка 78,6 млн драмов, которые направлены в госбюджет.

Напомним, что 7 сентября 2023 года правительство Армении выделило средства на восстановление затопленной плотины длиной в 130 м и глубиной 8 м у бывшего русла реки Аракс и соответствующего пограничного знака с армянской стороны, рядом с общинами Араксаван и Бурастан Араратской области РА. Отмечалось, что в результате эксплуатации песчаного карьера на армянской стороне реки Аракс была затоплена земляная преграда глубиной в 8 м, а на одном участке было изменено прежнее русло реки, Аракс течет вдоль реки Раздан.

Как говорилось в пояснении к документу, согласно редемаркации государственной границы между Арменией и Турцией 1973 г., госграница сейчас проходит по прежнему руслу реки Аракс, которое в результате изменения теперь обезвожено и заросло кустарниками и деревьями. Между бывшим и нынешним руслами реки Аракс возник островок площадью около 400 га, который пуст, и не используется в сельскохозяйственных целях. В результате течения реки Аракс вдоль реки Раздан, левобережье реки Раздан оказалось под угрозой, во время паводков происходят обвалы, что может вызвать затопление прибрежной территории и пограничных сооружений. По итогам работ планируется восстановить прежнее русло реки Аракс на протяжении около 6,5 км в районе соответствующих пограничных знаков и избежать дальнейших обвалов.