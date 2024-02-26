Понедельник, 26 Февраля 2024 15:43

АрмИнфо.Более трех десятков неправительственных организаций Армении выступили с заявлением, в котором призвали представителей гражданского общества не участвовать в 29-й сессии Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата ("COP29") в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата планируется провести в Азербайджане 11-24 ноября 2024 года.

"СОР29 пройдет в стране, которая в 2024 году Решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была исключена из ПАСЕ по ряду причин, в том числе и из-за организации блокады Нагорного Карабаха и военных действий, постоянных нарушений прав человека в Азербайджане, преследований оппозиционных политиков и независимых СМИ.

Гражданская коалиция азербайджанских изгнанников (AZEX) в лице Института прав человека (IHR) и Института свободы и безопасности журналистов (IRFS) призывает страны-члены ООН дать объективную оценку ситуации с правами человека и демократией ситуации в Азербайджане и не позволить нынешним властям страны извлечь политические дивиденды из такого масштабного мероприятия, как COP-29 в стране.

На фоне давления на независимую прессу и гражданское общество, в Азербайджане создаются фальшивые "общественные" объединения, такие как недавно сформированная коалиция "Окружающая среда прежде всего", которая пропагандирует агрессивную и военную программу правительства Алиева. Одним из основателей коалиции является Амин Мамедов, который в 2022-2023 гг. был активным участником блокады Нагорного Карабаха. В результате блокады около 120 тысяч человек были лишены предметов первой необходимости, отопления и лекарств. На смену фальшивым экологам пришли военные. Этнические армяне Нагорного Карабаха были насильственно эвакуированы из своих домов. Территория Нагорного Карабаха подверглась этнической чистке", - говорится в заявлении в основном западно-ориентированных НПО.

При этом подписавшиеся под заявлением НПО считают, что участие независимых неправительственных организаций и свободной прессы в COP 29 в Баку не имеет гарантий безопасности, нельзя исключать провокации или принудительное выдворение из этой страны. Как к примеру, это произошло с депутатом швейцарского парламента Ником Гугером в Азербайджане в 2024 году во время президентских выборов.

"Мы, нижеподписавшиеся НПО, принимая во внимание позицию авторитетных международных организаций в отношении Азербайджана, в том чисел и ПАСЕ, многочисленные заявления гражданского общества на международных площадках относительно нарушений прав человека в АР, а также отвергая манипулятивные попытки азербайджанских фейковых экологических организаций и коалиций навязать агрессивную политическую повестку дня диктаторского режима Алиева, призываем гражданское общество не участвовать в политическом шоу, организованном нефтедобывающим лобби на COP29", - говорится в заявлении.

Отметим, именно из-за того, что власти Армении сняли ограничения и в качестве жеста доброй воли выразили поддержку кандидатуре Азербайджана, мероприятие в этом году пройдет в Баку. Ряд политических деятелей, в том числе и из Франции призвали бойкотировать это мероприятие. Политики отмечали, что страна, в которой не уважаются права человека, не может проводить мероприятие такого уровня и характера