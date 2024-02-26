Понедельник, 26 Февраля 2024 15:40

АрмИнфо. Делегация Бундестага Германии во главе с руководителем комиссии по правовым вопросам Элизабет Винкельмайер-Беккер ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении (EUMA).

"Глава миссии Европейского Союза в Армении Маркус Риттер был рад принять делегацию немецкой комиссии по правовым вопросам Бундестага Германии. Гости присоединились к наблюдателям EUMA в патрулировании, чтобы узнать больше о деятельности и работе Миссии", - говорится в сообщении EUMA в Твиттер (Х).

Напомним, что 23 января 2023 года Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель заявленной Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении было включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии было выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA рассчитан надва года, а ее оперативный штаб назначен в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией является Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля 2023 года. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Кроме того, 11 декабря 2023 года по итогам заседания СМИД ЕС Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении довести численность миссии до 209 человек.