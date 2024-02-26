Понедельник, 26 Февраля 2024 14:03

АрмИнфо.Министерство внутренних дел Армении не получало ответа от российской стороны относительно экстрадиции азербайджанского блогера Кямиля Зейналлы. Об этом 25 февраля журналистам заявил глава ведомства Ваге Казарян.

Однако, на помощь своему шефу пришел пресс- секретарь МВД Нарек Саркисян, который сообщил, что ответ поступил и переправлен в Генеральную прокуратуру РА.

Ваге Казарян подчеркнул, что МВД выполнило свою функцию должным образом, не отклонившись от действующего порядка выдачи. <Это такая процедура: если разыскиваемый задержан, страна, в которой это произошло, делает запрос, и мы отвечаем, разыскивается он нами или нет. Мы подтвердили, что он разыскивается нами", - сказал он.

На вопрос, как получилось, что Зейналлы так быстро был отпущен на свободу, министр отметил, что ранее бывали случаи, когда разыскиваемые люди, которые были задержаны, потом были отпущены.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 20 февраля вечером в московском аэропорту Домодедово российскими правоохранителями был задержан уроженец Азербайджана Камиль Зейналлы. Последний в ходе 44-дневной войны 2020 года на камеру убивал мирных жителей Арцаха. Призывал к насилию в отношении армян. Самым нашумевшим стал видеоролик, где он как жертвенного ягненка убивает беззащитного арцахского старика.

"Я уже третий раз в России, но меня задержали только сейчас. Надеюсь на поддержку наших госструктур. В настоящее время я нахожусь в отделении полиции. Надеюсь все уладится", - рассказал сам Камиль Зейналлы в видео-обращении в социальных сетях в связи с задержанием. В МИД АР отреагировали на ситуации и сообщили, что вопрос по задержанию Кямиля Зейналлы в аэропорту Домодедово в Москве находится под контролем посольства Азербайджана в России.

21 февраля вечером стало известно, что Камиль Зейналлы был отпущен на свободу и отправился в Азербайджан. На родине убийцу армян встретили, по традиции, как национального героя