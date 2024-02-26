Понедельник, 26 Февраля 2024 14:01

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворк Папоян является настоящим профессионалом, преданным ценностям своей политической силы. Об этом 26 февраля журналистам заявил заместитель председателя комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян, комментируя решение правящей партии "Гражданский договор" выдвинуть Геворка Папояна на должность министра экономики РА.

Напомним, что 24 февраля состоялось заседание правления партии, которое провел глава правления, премьер-министр РА Никол Пашинян, на котором была обсуждена и одобрена кандидатура Геворга Папояна.

"Думаю, что господин Папоян сможет хорошо выполнить эту роль", - сказал Тунян.

Отвечая на вопрос о том, не повлияла ли судьба бывшего министра экономики Ваана Керобяна на его решение отказаться от поста главы Минэкономики, Тунян заметил, что не боится ответственности за свою работу и возможные ошибки. "Все то, что произошло с Керобяном, может случиться с любым и не нужно забывать о презумпции невиновности", - сказал парламентарий.

Напомним, что 16 февраля Антикоррупционный суд в Ереване отправил экс-министра экономики Армении Ваана Керобяна под домашний арест на срок два месяца. Уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания (Synergy), которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). По делу были арестованы директор компании Synergy Ашот Ованнисян, бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян, еще одна сотрудница компании Лили Мкрян (Геворкян и Мкрян освобождены под залог, подписку о невыезде и поручительство), а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэка Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест.

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета, в рамках производства по факту очевидных злоупотреблений, допущенных в ходе тендера на закупку услуги "Создание Банка государственных инвестиционных проектов" для нужд Министерства экономики РА возбуждено уголовное преследование в отношении 8 лиц. Из них 5 - должностные лица Министерства экономики, 3 - представители коммерческой компании.