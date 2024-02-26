Понедельник, 26 Февраля 2024 13:58

АрмИнфо. В Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в Украине. Акция в поддержку Украины началась в армянской столице с всеукраинского молебня за победу и справедливый мир, после чего у памятника украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко прошла акция с участием сотрудников Посольства Украины в Армении, украинских беженцев и всех неравнодушных жителей Еревана.

Вечером в Доме кино состоялся эксклюзивный показ фильма <20 дней в Мариуполе> Мстислава Чернова, который уже получил премию BAFTA и номинирован на премию <Оскар> в двух номинациях. Организаторами памятных мероприятий является Фонд помощи украинским беженцам Dopomoga.am.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо президент Фонда Елена Шевчук отметила, что ситуация в Армении за последние два года, пока идет война в Украине, очень изменилась. Если поначалу украинцев поддерживали единицы, чаще всего во время акций и митингов делали замечания, то сейчас, по словам Шевчук, украинцам в Армении выказывают поддержку. <Я думаю, что армяне поняли всю нашу боль, благодаря доступности информации видят, что происходит на самом деле, и понимают всю несправедливость и отчаяние украинцев в борьбе за свою жизнь>, - сказала глава Фонда

По словам Елены Шевчук, сейчас стало понятно, что украино-российское противостояние длится более 300 лет. <Но эти два года сопровождаются болью и отчаянием, непониманием, потому что сосед не нападает в 5 утра, и брат не нападает в 5 утра. Это предательство. Но вместе с тем, на самом деле это шанс для Украины вырваться из этого плена. Мы все это понимаем>, - подчеркнула она.

Шевчук также сообщила, что Фонд продолжит свою активную работу и дальше. В качестве основных направлений деятельности она назвала решение важных задач между Арменией и Украиной. В этой связи глава Фонда указала на вопросы, связанные с Голодомором украинцев 1932-1933гг. и Геноцидом армян в Османской Турции в 1915г. Кроме этого, по словам Шевчук, крайне важно рассказать, что происходило на самом деле, в правильной плоскости представить национальных героев Армении и Украины - Гарегина Нжде и Степана Бандеру. < Это люди, которые мало того, что родились в один день - они являются столпами национальной идеи>, - подчеркнула она.

В ходе акции у памятника Шевченко со словом выступил и Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач. Выразив благодарность всем собравшимся за поддержку, дипломат подчеркнул, что сила в единстве.

Он напомнил, что Украина второй год подряд борется с агрессором, хотя в первые дни украинцам никто не давал шансов. Однако, как продолжил Временный поверенный, он и украинский народ смотрят на происходящее с оптимизмом, поскольку есть единство, есть поддержка всего цивилизованного мира. <Победа будет за нами, потому что за нами правда. Благодарю вас всех и склоняю голову перед теми украинцами и армянами, которые отдали жизнь за свободу Украины. Слава Украине!>, - сказал Лобач.

В беседе с журналистами дипломат, не вдаваясь в детали, подчеркнул, что с весной в Армении произойдут положительные изменения. На вопрос готова ли Украина оказать поддержку Армении в случае новой войны, Лобач заметил: <Вы увидите четкие сигналы, я не могу сейчас о них говорить. Через несколько дней станет известно о наших дальнейших шагах. Сейчас я могу сказать только то, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок, добавлю, что наша страна готова сделать все возможное для стабильности в регионе>, - подчеркнул украинский дипломат.

Отметим, что в СМИ муссируются слухи о возможном официальном визите президента Украины Владимира Зеленского в Армению. Напомним, что днями ранее во время встречи с армянской диаспорой в Мюнхене премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в её войне против Украины. По его словам, он говорил об этом еще два года назад. <И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ>, - заявил армянский премьер.

Отметим, что фильм <20 дней в Мариуполе> (2023г.) - украинский документальный фильм режиссёра Мстислава Чернова, созданный Associated Press и Frontline. Фильм повествует о 20 днях, которые Чернов провёл со своими коллегами в осаждённом Мариуполе после начала вторжения России в Украину. <Это история про то, как российская агрессия превратила цветущий украинский город на берегу Азовского моря в выжженную пустыню. Мариуполь - не просто город. Это символ несгибаемого духа, стойкости и наглядный пример нечеловеческой жестокости. Мариуполь - это рана на теле Украины, которая будет болеть еще долгие годы. Мариуполь - это памятник всем, кто пострадал от безжалостной и сокрушительной войны. Мариуполь - это предупреждение всему миру о том, сколь разрушительна сила империализма и шовинизма>, - отмечено в сообщении Фонда помощи украинским беженцам Dopomoga.am.