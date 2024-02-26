Понедельник, 26 Февраля 2024 13:57

АрмИнфо. В 2023 году в Сюникской области Армении зафиксирован рост случаев незаконного оборота оружия и боеприпасов - 84 случая по сравнению с 36 случаями в 2022 году. Об этом было доложено генпрокурору РА Анне Вардапетян в областной прокуратуре в ходе представления отчета о деятельности за минувший год.

Согласно пресс-службе надзорного органа, в 2023 году в Сюникской области зафиксировано 1411 случаев преступлений (в 2022 году – 977 случаев) - показатель вырос на 434 или 44,4%. Если количество тяжких преступлений сократилось до 186 случаев (в 2022 году: 206 случаев), то число преступлений средней тяжести увеличилось на 186 до 485 (299 случаев в 2022 году). В течение 2023 года зафиксировано 4 случая убийства (в 2022 году - 1 случай), 5 случаев покушения на убийство (в 2022 году - 1 случай).

Преступления против собственности сократились до 256 случаев, против 323 случаев в 2022 году, при этом увеличились преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения (422 случая в 2023 году против 286 случаев в 2022 году).

За 2023 год зафиксировано 53 случая незаконного оборота наркотиков (24 случая в 2022 году). Раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, составила 46,3% (в 2022 году - 32,2%).

За отчетный период зафиксировано 13 случаев получения, дачи или вымогательства взятки по сравнению с 2 случаями в 2022 году, 25 случаев коррупционных преступлений по сравнению с 22 в 2022 году.

За 2023 год в суд с обвинительным заключением передано 208 уголовных дел в отношении 242 лиц (в 2022 году: 139 уголовных дел (производств) в отношении 165 лиц).

В 2023 году по 167 уголовным делам, рассмотренным в суде первой инстанции Сюникской области, обвинительные приговоры вынесены 183 лицам, по 12 делам освобождены от должностей 28 человек.

Военный прокурор гарнизона Айк Маргарян сообщил, что в 2023 году на территории, обслуживаемой гарнизонной военной прокуратурой, было зарегистрировано 769 случаев, из них 195 преступлений, а 574 правонарушений и несчастных случаев. Из 195 преступлений 115 - военные преступления, 80 - иные преступления. Из 195 преступлений, зафиксированных в 2023 году, 40 совершены офицерами, 16 - контрактниками, 83 - призывниками, 12 - неустановленными лицами, 13 - противниками и 31 - гражданскими лицами.

За 2023 год прокурорами Военной прокуратуры гарнизона в суд передано 112 уголовных дел в отношении 133 лиц (за 2022 год - 45 уголовных дел (производств) в отношении 59 лиц).

Генеральный прокурор Анна Вардапетян поручила прокурорам области сосредоточить внимание на качестве расследования коррупционных преступлений, сфере защиты государственных (общественных) интересов, а прокурорам военной прокуратуры Сюникского гарнизона сосредоточиться на предотвращении преступлений в армии.