Понедельник, 26 Февраля 2024 11:28

АрмИнфо. Не захочет Армения быть в ОДКБ - она от этого не рухнет, не разрушится. Так президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление премьер-министра Армении о заморозке членства его страны в Организации Договора о коллективной безопасности.

Соответствующий вопрос белорусскому лидеру задали 25 февраля после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал этот вопрос с коллегами.

"Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно. Никто с ума не сходил. Надо Армении быть в ОДКБ - мы никого не выгоняем, всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится", - сказал глава государства.

"Вместе с тем официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало", - уточнил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что в Армении система власти так устроена, что вопрос о членстве в ОДКБ должен решаться в парламенте: "Там Пашинян не может принять решение, входить или выходить. Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении большинство. Обид никаких на нас быть не может, на ОДКБ".

Глава государства отметил, что на эту тему уже не единожды говорили, и надо понимать, что для всех членов ОДКБ Азербайджан не чужая страна. "В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция. А в-третьих, а Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? Так до сих пор бы шла эта война, и погибли бы тысячи людей, - заявил белорусский лидер. - Я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну в итоге пришли к правильному решению вопроса. Армения (и они это признали) оккупировала пять или шесть районов азербайджанских".

Президент напомнил, что в свое время фактически играл роль посредника между Баку и Ереваном в попытке мирно урегулировать территориальный спор, а президент Азербайджана Ильхам Алиев на протяжении ряда лет не только призывал к мирному урегулированию, но и предлагал финансовую поддержку армянской стороне: "Я невольным посредником оказался - из Баку ехал в Ереван и передавал эти сигналы. Вплоть до вложений в экономику Армении миллиардных инвестиций. Азербайджан - богатая страна. Было очень много предложений по-хорошему решить этот вопрос".

Тем не менее, по его словам, в прежние годы руководство Армении не шло на мирное урегулирование и проблемные вопросы накапливались. "Это все накапливалось и рухнуло на Никола Воваевича Пашиняна, на его правительство. Он-то вообще мало виноват в том, что произошло. Но эту проблему надо было решать. Тем более оккупированные Арменией районы азербайджанские - это пустыня была. В самом красивом месте, в теплом, уютном, где могли жить люди. Более "миллиона беженцев азербайджанских" (азербайджанский выдуманный нарратив - ред.) - огромный груз на Азербайджане и многие другие проблемы", - отметил Глава государства.

"Ну, довоевались. Какая наша позиция должна была быть? Армяне - наши близкие, наши родные люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы попали в такую ситуацию. И ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности. "Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он.

Песков также отметил, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении.