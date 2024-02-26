Arminfo.info



 Понедельник, 26 Февраля 2024 11:28
Марианна Мкртчян

Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится

Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится

АрмИнфо. Не захочет Армения быть в ОДКБ - она от этого не рухнет, не разрушится. Так президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление премьер-министра Армении о заморозке членства его страны в Организации Договора о коллективной безопасности.

Соответствующий вопрос белорусскому лидеру задали 25 февраля после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал этот вопрос с коллегами.

"Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно. Никто с ума не сходил. Надо Армении быть в ОДКБ - мы никого не выгоняем, всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится", - сказал глава государства.

"Вместе с тем официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало", - уточнил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что в Армении система власти так устроена, что вопрос о членстве в ОДКБ должен решаться в парламенте: "Там Пашинян не может принять решение, входить или выходить. Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении большинство. Обид никаких на нас быть не может, на ОДКБ".

Глава государства отметил, что на эту тему уже не единожды говорили, и надо понимать, что для всех членов ОДКБ Азербайджан не чужая страна. "В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция.  А в-третьих, а Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? Так до сих пор бы шла эта война, и погибли бы тысячи людей, - заявил белорусский лидер. - Я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну в итоге пришли к правильному решению вопроса. Армения (и они это признали) оккупировала пять или шесть районов азербайджанских".

Президент напомнил, что в свое время фактически играл роль посредника между Баку и Ереваном в попытке мирно урегулировать территориальный спор, а президент Азербайджана Ильхам Алиев на протяжении ряда лет не только призывал к мирному урегулированию, но и предлагал финансовую поддержку армянской стороне: "Я невольным посредником оказался - из Баку ехал в Ереван и передавал эти сигналы.  Вплоть до вложений в экономику Армении миллиардных инвестиций. Азербайджан - богатая страна. Было очень много предложений по-хорошему решить этот вопрос".

Тем не менее, по его словам, в прежние годы руководство Армении не шло на мирное урегулирование и проблемные вопросы накапливались. "Это все накапливалось и рухнуло на Никола Воваевича Пашиняна, на его правительство. Он-то вообще мало виноват в том, что произошло. Но эту проблему надо было решать. Тем более оккупированные Арменией районы азербайджанские - это пустыня была. В самом красивом месте, в теплом, уютном, где могли жить люди. Более "миллиона беженцев азербайджанских" (азербайджанский выдуманный нарратив - ред.) - огромный груз на Азербайджане и многие другие проблемы", - отметил Глава государства.

"Ну, довоевались. Какая наша позиция должна была быть? Армяне - наши близкие, наши родные люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы попали в такую ситуацию. И ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности.  "Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - сказал он.

Песков также отметил, что президент РФ пока не планирует обсуждать этот вопрос с премьером Армении. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Кремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБКремль: у России пока не появилось понимая позиции Армении по членству в ОДКБ
Глава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этомГлава МВД о тонированных стеклах машины супруги премьера: впервые слышу об этом
В Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки АраксВ Армении незаконная добыча песка привела к изменению русла реки Аракс
Так приказала партияТак приказала партия
Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в Армянские НПО призвали представителей гражданского общества не участвовать в "COP29" в Азербайджане
Делегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в АрменииДелегация Бундестага Германии ознакомилась с деятельностью миссии Европейского Союза в Армении
Посол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношенийПосол Франции назвал беспрецедентным нынешний уровень армяно-французских отношений
Министр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля ЗейналлыМинистр: МВД выполнило свою функцию должным образом в вопросе Кямиля Зейналлы
Депутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономикиДепутат: думаю, что Геворк Папоян хорошо справится с ролью министра экономики
Возможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутатВозможный визит президента Украины в Армению нельзя оценивать как маловероятный - депутат
В Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в УкраинеВ Ереване провели памятные мероприятия ко второй годовщине войны в Украине
Рост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокуроромРост по линии коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков: В Сюнике отчитались перед генпрокурором
Глава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договоруГлава МИД Азербайджана анонсировал встречу c армянской стороной для проведения переговоров по мирному договору
Американский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооруженияАмериканский журналист: Азербайджан продолжает наращивать закупки вооружения
Лукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушитсяЛукашенко о возможном выходе Армении из ОДКБ: Оно не рухнет, не разрушится
В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДДВ Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение ПДД
Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села АраратСкончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат
МВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительностиМВД РА: слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности
Депутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократииДепутат НС РА: международное сообщество все дальше отдаляется от ценностей демократии
Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутатВласти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
Высший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорнойВысший духовный совет ААЦ считает инициативу принятия новой Конституции весьма спорной
Госдеп США: Россию не волнуют интересы АрменииГосдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частностиРоссийский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
То, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это фактТо, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это факт
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
История армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - ПашинянИстория армяно-азербайджанских отношений - это уже основа для глубокого недоверия - Пашинян
Премьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политикуПремьер-министр РА: Азербайджан продолжит свою агрессивную политику
В Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФДВ Париже состоялся жесткий разговор между Мурадом Папазяном и Николом Пашиняном - АРФД
Пашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традицийПашинян: история армяно-российских отношений имеет определенные институциональные традиции, и мы в рамках этих традиций
Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политологАрмения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о Москва ожидает от Еревана исчерпывающих разъяснений по поводу высказываний Пашиняна о "заморозке участия" Армении в ОДКБ - Заявление
В СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границыВ СНБ Армении заверяют: Российские пограничники не препятствуют деятельности EUMA на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Парламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в ЕвросоветеПарламентарий: Проблема отсутствия прогресса в начале диалога по либерализации визового режима между ЕС и Армении кроется в Евросовете
Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию АзербайджанаИнститут Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана
В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
Привилегированные условия с пакетом Business PrimeПривилегированные условия с пакетом Business Prime
Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и ПарижаПашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
Пашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохраненияПашинян уволил первого замглавы КГД и замминистра здравоохранения
Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либоПапикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к мируНатали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападенияЛекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в АрменииИсследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либоПапикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставитьЛекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности,  то Франция готова их предоставить
Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членстваСекретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий АрменииНикол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военныхПолитолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
Охранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободуОхранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободу
В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протестаВ память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭВстреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитомГабриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
Анн Идальго готова всегда поддерживать АрмениюАнн Идальго готова всегда поддерживать Армению
США рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в ЕреванеСША рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы  в Ереване
Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный геройБьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
Движение Движение "Европейцы за Арцах" призывает МОК лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх
Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: ШахраманянПредпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составленыМгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.
Член фракции блока Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена




Ереван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничествеЕреван и Астана готовятся подписать соглашение о сотрудничестве