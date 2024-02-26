Понедельник, 26 Февраля 2024 11:27

АрмИнфо. В Армении будет снижен размер штрафного балла, применяемого к водителям за нарушение правил дорожного движения. Комиссия Национального Собрания РА на внеочередном заседании 26 февраля выдала положительное заключение по представленным правительством РА во втором чтении поправкам в Кодекс об административных правонарушениях и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, штрафной балл составит 0,25% вместо 0,5 баллов. При управлении автомобиля без ремня безопасности в течение года в первом случае будет применяться штраф, а во втором - 25-кратный размер минимальной заработной платы и снятия двух баллов.

Напомним, что согласно действующему законодательству, на год водителю начисляется 9 баллов. За каждое нарушение ПДД в зависимости от тяжести водитель лишается 0,5 - 4 баллов. Если за год гражданин "истратит" все баллы, его лишат водительских прав на 6 месяцев. После истечения 6 месяцев, водительские права автоматически восстанавливаются.

Согласно поправкам, предлагается также установить бонусы при своевременных выплатах. В настоящее время, продолжила замминистра, при фиксации нарушений правил дорожного движения применяются два блока доказательств - при помощи камер видеонаблюдения и нарушения, отмеченные сотрудниками Патрульной службы. В первом случае факты нарушений представляются нарушителю правил дорожного движения в виде оповещения в бумажном виде, в котором указывается размер штрафа, подлежащий к исполнению. Данная форма оповещения, по словам замминистра, неоправданна, поскольку приводит к ежегодным расходам МВД в размере 1,5 млрд драмам. Ведомство предложило промежуточный механизм, согласно которому до внедрения новой системы биометрических паспортов и ID- карт, в которых будут представлены и электронные адреса граждан, при желании нарушителей последними представляется адрес электронной почты, что даст им возможность на 20% сократить размер штрафа. К примеру, при штрафе в пять тысяч драм и представлении адреса электронной почты размер штрафа сократится до четырех тысяч драм. Данная мера, как отметила замминистра, преследует цель привести граждан страны в цифровое поле. Это позволит адаптировать жителей республики к дальнейшим шагам, направленным на представление оповещений исключительно в электронной форме. Данное новшество вступит в силу с 1 мая.

Еще одно изменение в пакете касается поведения штрафников. Саркисян заметила, что в настоящее время насчитывается значительное количество неоплаченных счетов, которыми занимается Служба исполнения судебных актов. Речь идет о порядке 8 млрд драмах. С учетом того, что эти выплаты приводят к росту социальной напряженности, а также дополнительных расходов со стороны государства (решение судов, обеспечение исковых заявлений по ним и т.д.) принято решение о применении ряда мер. В частности, если водитель в течение 15 дней оплачивает выписанную квитанцию, начнет действовать 30%-ая скидка. Иначе говоря, при оплате 70% размера штрафа вся оставшаяся сумма аннулируется. Данный бонусный компонент вступит в силу на 10-й день с момента официальной публикации закона. Замминистра подчеркнула, что приведенные выше бонусы могут работать как отдельно, так и вместе. Если, к примеру, при электронном оповещении сумма с 5 тысяч драм снижается до 4 тысяч драм и выплате последней суммы в течение 15 дней, то размер штрафа снизится еще на 30%, то есть, до 2,8 тысяч драм.

Последнее изменение, как подчеркнула Саркисян, касается протокола, составленного по факту нарушения правил дорожного движения, и его представления в суд для применения административного производства. После первого чтения правительство посчитало необходимым сохранить данный механизм, но вернуться к нему в будущем отдельным законом, поскольку Административный суд не должен заниматься подобного рода вопросами. После первого чтения предусматривалось, что при фиксации сотрудником Патрульной службы нарушений ПДД данный протокол начинает автоматически действовать. И лишь при несогласии водителя последний получит право обжаловать данное решение в суде. Та же самая мера касалась и меры ответственности за неподчинение законным требованиям полицейского. Данный механизм начнет применяться с 1 июля 2024 года