Понедельник, 26 Февраля 2024 11:26

АрмИнфо.Скончавшийся при пока невыясненных обстоятельствах в армии Аваг Закарян был из села Арарат. Об этом сообщают армянские СМИ.

Отметим, что 24 февраля поздно вечером в Минобороны Армении сообщили, что в тот же день в районе 17:55 нашли тело военнослужащего N-кой воинской части Минобороны Армении Авага Даниеловича Закаряна. В ведомстве добавили, что пока не обладают информацией о причинах гибели военнослужащего (по предварительной информации он скончался в результате огнестрельного ранения).

Аваг был младшим сыном в семье, у него есть старшие сестра и брат. Служил всего лишь несколько месяцев.