Понедельник, 26 Февраля 2024 11:05

АрмИнфо.Распространяемые в социальных сетях слухи о продаже элитного номера для автомобиля за $300 тысяч не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс- секретарь Министерства внутренних дел РА Нарек Саркисян.

"Слухи о том, что регистрационный номер 00оо000 был приобретен на аукционе за 121 млн драм или за $300 тыс, не соответствуют действительности. Электронный аукцион продолжается и завершится 28 февраля", - написал пресс-секретарь МВД.

Ранее СМИ Армении сообщали, что 23 февраля начнется аукцион автомобильных номерных знаков с нулями, стартовая цена составляет 20 млн драм ($50 тысяч). По их информации, заявку на участие подали 138 человек. Для участия в аукционе им необходимо внести предоплату в 1 млн драм, принять участие в голосовании на специальном сайте, а номерные знаки, набравшие наибольшее количество голосов, будут выставлены на аукцион.