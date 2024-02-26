Понедельник, 26 Февраля 2024 10:55

АрмИнфо.Демократия - это больше, чем просто политическая система, это маяк надежды, свидетельство силы народа, основа мира и развития. Об этом в Вене, выступая на зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Лилит Минасян.

"В последнее время я все больше и больше думаю о том, почему международное сообщество сталкивается с такими проблемами? Дело не в различных интересах и перспективах, динамике сил и геополитической конкуренции, и даже не в слабости международных институтов и несостоятельности механизмов разрешения конфликтов. Я уверена, что главная причина в том, что мы, как международное сообщество, все дальше отдаляемся от наших ценностей. Игнорирование или закрытие глаз на диктатуру может иметь серьезные последствия для мира во всем мире, стабильности и прав человека", - отметила парламентарий, слова которой приводит пресс-служба НС РА.

По словам Минасян, демократические страны не стремятся к войне, они стремятся к миру, стабильности и процветанию для своих граждан и всего мира. "Авторитарные режимы часто полагаются на формирование облика внешних врагов, чтобы сохранить свою власть и контроль над населением. Делая козлами отпущения внешние субъекты, эти режимы отвлекают внимание от своих внутренних проблем, подавляют инакомыслие и оправдывают репрессивные меры. Эта стратегия в конечном итоге подрывает стабильность и увековечивает цикл конфликтов и угнетения. Они не хотят мира, они выдвигают новые требования, чтобы не утратить идею внешнего врага, тирании своей власти. Важно признать, что демократические страны не свободны от давления и сложностей мира. Им угрожают авторитарные режимы и другие субъекты, которые стремятся подорвать демократические ценности и разжигать конфликты", - заметила Минасян.

Она выразила уверенность в возможности для предотвращения тирании, агрессии или войны путем устранения и повышения осведомленности об угрозах демократическим ценностям. "Позвольте мне подтвердить нашу приверженность демократии в Армении и миру в нашем регионе. Давайте отвергнем ложную дихотомию между демократией и войной и вместо этого примем веру в то, что посредством демократии мы можем построить более мирный и процветающий мир для будущих поколений", - сказала в заключении Лилит Минасян.