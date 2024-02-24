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 Суббота, 24 Февраля 2024 14:25
Александр Аванесов

Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат

Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат

АрмИнфо.Сферы, в которых нынешние власти Армении не имеют своего влияния, они стремятся их уничтожить.  Об этом 24 февраля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Левон Кочарян, принимающий участие в акции в защиту Армянской Апостольской Церкви.

По словам Кочаряна, власти видят в этих структурах и сферах угрозы своего благополучия, и Армянская Апостольская Церковь- одна их них. Для властей куда важнее наличие в этих структурах близких к ним

людей.  "ААЦ может высказать свои опасения, которые будут противоречить словам и действиям представителей власти. Одним из таких проявлений является позиция церкви по отношению к Арцаху.  Видя в ААЦ опасность для себя, они хотят ее ослабить", - сказал депутат.

Он выразил удивление позицией властей, которые утверждают, что церковь не должна заниматься политикой. "Когда речь идет об исторических правах армянского народа, Арцахе, как может ААЦ не реагировать на происходящее", - заметил парламентарий, добавив, что говорить об имеющихся проблемах куда более важно, чем не говорить.

Кочарян подчеркнул, что армяне Арцаха должны иметь право на возвращение в свои родные места. На этом праве настаивают и Россия, и США, и ЕС. <Это тот вопрос, по которому есть консенсус>, - сказал депутат, добавив, что этот и другие вопросы находятся  в центре внимания оппозиционных парламентариев с гражданами страны.

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