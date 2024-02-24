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АрмИнфо.Сферы, в которых нынешние власти Армении не имеют своего влияния, они стремятся их уничтожить. Об этом 24 февраля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Левон Кочарян, принимающий участие в акции в защиту Армянской Апостольской Церкви.
По словам Кочаряна, власти видят в этих структурах и сферах угрозы своего благополучия, и Армянская Апостольская Церковь- одна их них. Для властей куда важнее наличие в этих структурах близких к ним
людей. "ААЦ может высказать свои опасения, которые будут противоречить словам и действиям представителей власти. Одним из таких проявлений является позиция церкви по отношению к Арцаху. Видя в ААЦ опасность для себя, они хотят ее ослабить", - сказал депутат.
Он выразил удивление позицией властей, которые утверждают, что церковь не должна заниматься политикой. "Когда речь идет об исторических правах армянского народа, Арцахе, как может ААЦ не реагировать на происходящее", - заметил парламентарий, добавив, что говорить об имеющихся проблемах куда более важно, чем не говорить.
Кочарян подчеркнул, что армяне Арцаха должны иметь право на возвращение в свои родные места. На этом праве настаивают и Россия, и США, и ЕС. <Это тот вопрос, по которому есть консенсус>, - сказал депутат, добавив, что этот и другие вопросы находятся в центре внимания оппозиционных парламентариев с гражданами страны.
|Власти Армении видят в ААЦ угрозу своего благополучия - депутат
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|Госдеп США: Россию не волнуют интересы Армении
|Российский эксперт: Запад постоянно будет оказывать большое давление на страны ОДКБ, и на Армению, в частности
|То, что Армения заморозила отношения с ОДКБ, это факт
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|Армения выйдет из ОДКБ не раньше чем когда заявит о готовности разместить военную инфраструктуру Франции - политолог
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|Пашинян и Лекорню обсудили оборонное сотрудничество Еревана и Парижа
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|Папикян: Армяно-французское сотрудничество в оборонной сфере во имя Армении, и не направлено против кого-либо
|Натали Луазо: мы поддержим Армению на пути к миру
|Лекорню: Приоритет Франции помочь защитить армянское гражданское население в случае если Армения станет жертвой нападения
|Исследование ВБ свидетельствует о значительных успехах реформы учебной программы для учащихся средних школ в Армении
|Папикян: Приобретаемое Арменией вооружение не направлено против кого-либо
|Лекорню: Если Армения пожелает приобрести ракеты малой, средней и большой дальности, то Франция готова их предоставить
|Секретариат: ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства
|Никол Пашинян: Азербайджан хочет не мирного договора, а захвата новых территорий Армении
|Политолог: Ереван последовательно осуществляет шаги, направленные на вывод из Армении российских военных
|Охранник главы Арцаха, задержанный по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, выпущен на свободу
|В память о погромах в Баку и Сумгаите 25 февраля перед посольством Азербайджана в Вашингтоне пройдет акция протеста
|Встреча Президента Туркменистана с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|Встреча Национального Лидера туркменского народа с Вице-президентом, заместителем Премьер-министра ОАЭ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Габриэль Аталь принял приглашение Пашиняна посетить Армению с официальным визитом
|Анн Идальго готова всегда поддерживать Армению
|США рядом с Арменией и как партнёр, и как друг: Кристина Квин подытожила год работы в Ереване
|Бьюссон: Азербайджанец, обвиняющийся в зверском убийстве через обезглавливание пожилого арцахца, встречается в Баку как национальный герой
|Движение "Европейцы за Арцах" призывает МОК лишить Азербайджан права участия в летних Олимпийских играх
|Предпринимаются попытки закрыть любой вопрос, касающийся Арцаха: Шахраманян
|Мгер Григорян: Процесс делимитации это не только работа с картами, это в первую очередь выявление правовых основ, на базе которых они были составлены
|Президент Арцаха пояснил причины вызова в Антикоррупционный комитет
|Первый визит министра ВС Франции в Ереван ознаменуется поставкой французского вооружения в Армению - Le Figaro
|Пашинян назвал продуктивной встречу с Эммануэлем Макроном
|Министр Вооруженных сил Франции посетит Армению
|Посол РФ: Нынешние времена очень непростые, Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами
|В МВД Армении представили подробности дела азербайджанца, объявленного армянской стороной в международный розыск
|Мнение: Чествование Манушяна в Париже сопровождалось новой волной антироссийских демаршей, которые не прибавят союзников, но точно добавят врагов
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|Сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 260 военнослужащих в 2023 году - Каспийский институт
|СМИ: Азербайджан приобретет у Пакистана современные истребители на $1,6 млрд
|Баку: "Коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе не даст никаких результатов"
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|Пашинян и Жерар Ларше обсудили ситуацию на Южном Кавказе
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