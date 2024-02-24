АрмИнфо. В условиях продолжающиеся посягательств азербайджанских вооруженных сил на суверенные территории Армении, пропаганду вражды и ненависти к Армении, Высший духовный совет Армянской Апостольской Церкви призывает к преодолению проблем безопасности, стоящих перед Родиной, и защите прав народа Арцаха. Об этом говорится в сообщении Канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, где 20-24 февраля прошло заседание Высшего духовного совета.
ААЦ считает важным вопросы, связанные с национальным единством, эффективной концентрации потенциала национальных структур,
оздоровления отношений между Арменией и Диаспорой, а также правильной организации сотрудничества жизненно необходима и важна. В ходе заседания ВДС была вознесена молитва за упокой душ военнослужащих, погибших в результате азербайджанской агрессии в направлении армянских позиций у села Неркин Ханд в Сюникской области республики, и за скорейшее выздоровление раненых.
На заседании были упомянуты проводимая Азербайджаном политика присвоения духовного и культурного наследия Арцаха, случаи осквернения и уничтожения историко-культурных ценностей, исторических святынь и могил. Высший духовный совет придал важность последовательным усилиям по информированию международного сообщества об угрозах памятникам Арцаха.
Было также сообщено, что за последние месяцы в рамках реализуемых социальных программ ААЦ оказала материальную поддержку многим вынужденным переселенцам из Арцаха, в частности семьям с четырьмя и более несовершеннолетними детьми. Была также подчеркнута необходимость привлечения новых средств для обеспечения преемственности при реализации социальных программ.
Представители духовенства подчеркнули, что из-за ненормальных отношений между Церковью и государством, ряд ключевых вопросов национально- духовного значения, касающихся важнейших сфер законодательной, образовательной, культурной, остался нерешенным. Была выражена обеспокоенность тем, что в результате политики, проводимой властями в области образования, предметы арменоведения оказались под ударом, в частности, содержание истории Армении искажено и с грубыми ошибками и произвольными подходами. Подтверждая свою позицию, ВДС отмечает, что государственное образование должно быть защищено от влияния как антинаучных, так и антинациональных течений и идей всеми законными средствами.
Особо было отмечено намерение властей РА принять новую Конституцию. Подчеркнув, что основы Конституции РА являются символами национальнодуховной жизни, событиями дорогого прошлого армянского народа, национальными устремлениями, члены ВДС сочли недопустимым принижать или игнорировать эти ценности в общественных обсуждениях, особенно в контексте принятия новой Конституции.
Высший духовный совет счел инициативу принятия новой Конституции весьма спорной, особенно если учесть, что она воспринимается в общественных кругах еще и как следствие внешнего принуждения. Было отмечено, что выступления различных высокопоставленных чиновников Армении, а также президента Азербайджана по поводу принятия новой Конституции только углубляют существующие сомнения.