Суббота, 24 Февраля 2024 14:08

АрмИнфо. В условиях продолжающиеся посягательств азербайджанских вооруженных сил на суверенные территории Армении, пропаганду вражды и ненависти к Армении, Высший духовный совет Армянской Апостольской Церкви призывает к преодолению проблем безопасности, стоящих перед Родиной, и защите прав народа Арцаха. Об этом говорится в сообщении Канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, где 20-24 февраля прошло заседание Высшего духовного совета.

ААЦ считает важным вопросы, связанные с национальным единством, эффективной концентрации потенциала национальных структур,

оздоровления отношений между Арменией и Диаспорой, а также правильной организации сотрудничества жизненно необходима и важна. В ходе заседания ВДС была вознесена молитва за упокой душ военнослужащих, погибших в результате азербайджанской агрессии в направлении армянских позиций у села Неркин Ханд в Сюникской области республики, и за скорейшее выздоровление раненых.

На заседании были упомянуты проводимая Азербайджаном политика присвоения духовного и культурного наследия Арцаха, случаи осквернения и уничтожения историко-культурных ценностей, исторических святынь и могил. Высший духовный совет придал важность последовательным усилиям по информированию международного сообщества об угрозах памятникам Арцаха.

Было также сообщено, что за последние месяцы в рамках реализуемых социальных программ ААЦ оказала материальную поддержку многим вынужденным переселенцам из Арцаха, в частности семьям с четырьмя и более несовершеннолетними детьми. Была также подчеркнута необходимость привлечения новых средств для обеспечения преемственности при реализации социальных программ.

Представители духовенства подчеркнули, что из-за ненормальных отношений между Церковью и государством, ряд ключевых вопросов национально- духовного значения, касающихся важнейших сфер законодательной, образовательной, культурной, остался нерешенным. Была выражена обеспокоенность тем, что в результате политики, проводимой властями в области образования, предметы арменоведения оказались под ударом, в частности, содержание истории Армении искажено и с грубыми ошибками и произвольными подходами. Подтверждая свою позицию, ВДС отмечает, что государственное образование должно быть защищено от влияния как антинаучных, так и антинациональных течений и идей всеми законными средствами.

Особо было отмечено намерение властей РА принять новую Конституцию. Подчеркнув, что основы Конституции РА являются символами национально­духовной жизни, событиями дорогого прошлого армянского народа, национальными устремлениями, члены ВДС сочли недопустимым принижать или игнорировать эти ценности в общественных обсуждениях, особенно в контексте принятия новой Конституции.

Высший духовный совет счел инициативу принятия новой Конституции весьма спорной, особенно если учесть, что она воспринимается в общественных кругах еще и как следствие внешнего принуждения. Было отмечено, что выступления различных высокопоставленных чиновников Армении, а также президента Азербайджана по поводу принятия новой Конституции только углубляют существующие сомнения.