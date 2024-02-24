Суббота, 24 Февраля 2024 13:20

АрмИнфо. То, что Армения заморозила отношения с Организацией Договора о коллективной безопасности, это факт. Об этом 24 февраля журналистам заявил армянский политолог, директор института "Кавказ" Александр Искандарян, комментируя интервью премьер- министра РА Никола Пашиняна относительно заморозки отношений с ОДКБ.

Как отметил Искандарян, выйти из ОДКБ можно, если не вырывать слова премьера из контекста. Между тем, как продолжил Искандарян, Пашинян говорил о фактической заморозке отношений со структурой, что является правдой. "Как минимум, с 2020 года, если не раньше, эти отношения находятся в кризисе. Впрочем, в кризисе находится и ОДКБ, как организация, что, по сути, фиксируется властями Армении. Я бы это трактовал не как формальный выход из ОДКБ, который может быть, а может и не быть, а как факт отсутствия взаимодействия между Арменией и Россией в рамках ОДКБ. С другими же участниками Договора оно никогда и не работало. Поэтому речь может идти лишь о кризисе во взаимоотношениях", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что в отличие от ситуации 5-8-летней давности, сегодня политики в Армении и в России строятся по другому, когда все происходит в открытом эфире. Противоречия были всегда, и эти противоречия зачастую носили и носят объективный характер. В основном, речь идет о плохих механизмах применения войск ОДКБ. <Мы же помним о продаже Россией оружия Азербайджану, постоянные эскапады со стороны Казахстана и Беларуси, но все это делалось келейно, в закрытом режиме. Сейчас и в Росси, и в Армении все по другому>, - констатировал Искандарян, добавив, что то, что происходит в Армении, происходит со страниц прессы. А в России война с Украиной привела ко многим изменениям в стиле и политике РФ. У Москвы сегодня очень много других забот на украинском направлении, чтобы более активно вовлекаться в дела Южного Кавказа.