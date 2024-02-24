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 Суббота, 24 Февраля 2024 13:19
Александр Аванесов

Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении

Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении

АрмИнфо.История жестока к тем, кто не извлекает уроков из своей собственной истории. Об этом на своей странице в Facebook написал член правления ранее правящей в Армении Республиканской партии Эдуард Шармазанов, комментируя интервью премьер- министра РА Никола Пашияна France 24.

По словам Шарамазанова, фактически премьер- министр заявил, что служит интересам Украины, а не Армении. "Пашинян, вы решили вопросы безопасности своей страны, раз заговорили об Украине? Вы протанцевали все танцы и теперь стали адвокатом Украины?>, - отметил политик, напомнив слова премьер-министра РА о том, что то, "что происходит в Украине, является нарушением Алма-Атинской декларации, и нас это серьезно беспокоит".

"Азербайджан оккупировал несколько сотен километров суверенной территории Республики Армения, а вы плачете  об  Украине. Вы кто, Байден, Блинкен, Шольц,  Эрдоган? Кто вы такой, чтобы вмешиваться в этот большой вопрос?  Вы признали Арцах частью Азербайджана и обезлюдели его, вас это не волнует, а волнует  вопрос Украины. Какая Украина?  Друг и союзник Азербайджана, президент которого поздравил Алиева с завоеванием Арцаха.  Какая Украина?  Украина, которая голосовала против Армении на всех платформах на протяжении 30 лет? Какая Украина? Поставщик фосфорного оружия в Азербайджан?  Хотя бы берите пример с руководства Грузии и не лезьте в подобные вопросы", - отметил "республиканец".

Он выразил опасение, что последователи Никола Пашиняна создадут для армянского народа очень серьезные проблемы, и полетят наслаждаться жизнью в западных столицах. "Разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительной для Армении.  В 1920 году политическое руководство РА допустило роковую ошибку, в результате чего <союзник> в лице Запада и пальцем не пошевелил, когда турецкая армия подошла к окраинам Еревана.  В результате <дружбы> с Западом в конце ноября 1920 года от Армении осталось всего около 10 тысяч квадратных километров, и только советизация Армении позволила избавиться от турецкого господства, увеличив границы Армении.  около 30 тысяч квадратных километров.  Боюсь, что на этот раз Армения настолько "воспламенится", что ей будет сложно опомниться и ожидать какой-либо внешней помощи. Как говорили в Древней Греции, невозможно войти в одну и ту же реку дважды.  Без устранения николизма не будет ни надежды, ни света для спасения", - подчеркнул политик. 

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