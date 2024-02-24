Суббота, 24 Февраля 2024 11:40

АрмИнфо.Иметь армию - это суверенное право любой страны. Ни одна страна не может обвинять другую в наличии армии. Об этом в интервью France 24 заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан каждый раз поднимает шум в связи с новыми контрактами и сотрудничеством в военно-технической сфере, но Азербайджан не говорит, что в течение многих лет закупает оружие на миллиарды евро. "Это важный факт, который нужно зафиксировать. С другой стороны, почему Азербайджан обеспокоен реформами армянской армии в том случае, когда он держит суверенные территории Армении под оккупацией, и в тех условиях, когда мы говорим: хорошо, давайте отразим границу на земле на основании Алма-Атинской декларации и взаимно, зеркально отведем войска от этой линии границы. И это будет одним из очень конкретных шагов доверия. Реформа нашей армии не должна ни у кого вызывать беспокойство. Потому что мы говорим, что признаем территориальную целостность и суверенитет всех наших соседей. Следовательно, почему кого-то должно беспокоить реформирование нашей армии? Если мы признаем территориальную целостность и суверенитет наших соседей, реформируем нашу армию и говорим, что наша армия не решает и не будет решать никаких задач за пределами нашей суверенной территории, а Азербайджан выражает обеспокоенность и поднимает шум на этом фоне, то при каких обстоятельствах это имеет смысл? Только если у него есть цель решить военную задачу на нашей суверенной территории. Другой логики нет.

Да, мы реформируем армию, и, кстати, иметь армию - это суверенное право любой страны. Ни одна страна не может обвинять другую страну в наличии армии. И мы говорим, что безоговорочно признаем территориальную целостность всех соседей, то есть Азербайджана, Ирана, Турции, Грузии. У нас нет и не будет задачи использования нашей армии за пределами территории, признанной международным сообществом. И на этом фоне Азербайджан выражает обеспокоенность. Почему? Разве у него стоят задачи, которые нужно решить на нашей суверенной территории? В том числе и этот факт, эта реакция дает многим экспертам повод предполагать, что Азербайджан продолжит свою агрессивную политику", - подчеркнул глава армянского правительства.

Он добавил, что даже в такой ситуации Ереван предлагает решения. "Мы предлагаем несколько решений. Например, начертить границу 1991 года и отвести войска от этой линии, то есть ни Армения, ни Азербайджан не должны иметь никакой техники, огнестрельного оружия и военнослужащих на суверенной территории друг друга. Во-вторых, мы предлагаем демилитаризацию приграничной зоны. В-третьих, мы предлагаем взаимный контроль над вооружениями. Т.е. если бы у нас была какая- либо задача создать угрозу безопасности Азербайджана, то зачем нам делать такие предложения? Это Азербайджан говорит, что должен держать высоты под контролем и не важно, чья это территория. Но это прямое нарушение нашей территориальной целостности, проявление агрессивной политики и, по сути, декларация о намерении отказаться от этой политики. И именно это и является проблемой, - сказал премьер-министр РА.