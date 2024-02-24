Суббота, 24 Февраля 2024 11:40

АрмИнфо. 21 февраля по случаю перезахоронения во французском Пантеоне героя французского движения сопротивления Мисака Манушяна и его жены Мелине по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурадом Папзяном и Ара Тораняном. Об этом сообщает пресс-служба партии АРФ "Дашнакцутюн".

Президент Макрон начал разговор с разъяснения необходимости контактов между премьер-министром Армении и представителями армянской общины Франции, даже если разногласия могут их разъединить. Президент Макрон высоко оценил работу, проделанную Мурадом Папазяном и Ара Тораняном для Армении. Он подчеркнул их решимость защитить Армению и их способность объединить армянскую общину Франции, французское правительство и всех политических игроков.

После слов президента Франции Мурад Папазян приветствовал эту инициативу. Обращаясь к Николу Пашиняну, сопредседатель CCAF осудил тот факт, что ему было отказано во въезде в Армению, что в конечном итоге было отменено судебной системой Армении. Мурад Папазян раскритиковал Никола Пашиняна за принятие этого глубоко недемократического и вызывающего разногласия решения. Мурад Папазян указал на свое право выражать несогласие с политикой Никола Пашиняна в рамках свободных и демократических дебатов.

Никол Пашинян, явно раздраженный этим уроком демократии, разозлился и раскритиковал Мурада Папазяна за обсуждение этой темы в присутствии президента Франции.

Мурад Папазян напомнил, что автором этой инициативы является президент Франции и, вероятно, президент Франции - единственный человек, который мог бы организовать этот диалог.

Еще больше разозлившись на такой ответ, Никол Пашинян заявил, что запретил Мураду Папазяну въезд в Армению, поскольку тот организовал против него демонстрацию в Париже 1 июня 2021 года. Это, как отмечается в сообщении АРФД, необоснованное утверждение неоднократно распространялось аппаратом премьер-министра Армении и всегда опровергалось Мурадом Папазяном. Однако в ходе той беседы Никол Пашинян повторил это обвинение, а Мурад Папазян в очередной раз отверг его, одновременно удивившись тому, что спецслужбы Армении не представили это обвинение в суде.

Мурад Папазян также уточнил, что право на демонстрацию не запрещено в демократической стране. Он выразил удивление слабой аргументацией Никола Пашиняна и бедностью его высказываний.

По окончании беседы президент Макрон отошел в сторону от премьер-министра Армении, после чего Пашинян сообщил Мураду Папазяну,

что власти не будут обжаловать решение о восстановлении его права на возвращение в Армению.

Напомним, что 22 января ереванский суд обязал СНБ Армении удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абрамяне из банка данных иностранцев, считающихся нежелательными на территории РА. В июле 2022 года стало известно о запрете въезда в Армению сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члену Бюро АРФ "Дашнакцтуюн" Мураду Папазяну. 14 июля Папазян прибыл с семьей в Армению, но в аэропорту "Звартноц" ему запретили въезд, заявив, что он включен в список нежелательных лиц. Как сообщили в правительстве РА, Папазяну въезд в Армению был запрещен на основании статьи 8 Закона РА "Об иностранцах". Причиной запрета, как сообщили в пресс- службе главы правительства, послужило то обстоятельство, что "Мурад Папазян был одним из организаторов нападения на кортеж возглавляемой премьер-министром делегации 1 июня 2021 года у посольства Армении во Франции". "Участники акции забросали кортеж премьер-министра разными предметами, и создавшаяся ситуация была преодолена лишь в результате вмешательства французской полиции и сил безопасности", разъяснили в пресс- службе премьера РА. Тогда же, Папазян заявил о намерении через суд восстановить свои ущемленные права. А уже через две недели 1 августа того же года стало известно, что persona non grata были объявлены член молодежного союза Нидерландов АРФД Сюне Абраамян и председатель "Ай Дат" Голандии Масис Абраамян