Суббота, 24 Февраля 2024 11:39

АрмИнфо. Во время событий 2023 года высшие чиновники Российской Федерации прямо призывали граждан Армении выйти на улицы и свергнуть избранную легитимную власть. Об этом в интервью France 24 заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, российские телеканалы уже 6 лет ведут систематическую и последовательную, целенаправленную антипропаганду против правительства Армении и избранных властей. "Независимо от того, продолжается это сейчас или нет, народ Армении показал, что не собирается отказываться от своего суверенитета, независимости и демократии и будет последовательным в сохранении своей территориальной целостности, установлении нормальных отношений с соседями и мирной повестке дня. То же самое касается реализации проекта "Перекресток мира", дальнейшего углубления отношений с Европейским союзом", - подчеркнул глава армянского кабмина.

Отвечая на вопрос о том, общается ли премьер- министр РА с президентом РФ Владимиром Путиным, Никол Пашинян ответил утвердительно. "Да, мы общались в декабре, разговаривали", - сказал армянский премьер.

Говоря о доверии к российскому лидеру, Никол Пашинян напомнил о налаженных межгосударственных связей, и наличии между Арменией и Россией долгой истории отношений. "История этих отношений имеет определенные институциональные традиции. Мы в рамках этих традиций",

- подчеркнул глава армянского правительства.

Отвечая на вопрос о том, продолжает ли Армения считать войну России в Украине справедливой, Никол Пашинян отметил, что этот конфликт можно урегулировать в рамках все той же Алма-Атинской декларации.

"Алма-Атинская декларация очень важна для нас. Она касается двух ключевых вещей. При этом, Алма-Атинскую декларацию подписали и

Россия, и Украина, и Азербайджан. Кстати, Алма- Атинская декларация началась с Беловежского соглашения, которое подписали Беларусь, Россия и Украина. Это соглашение, к которому позже, в Алма-Ате, присоединились девять бывших республик Советского Союза, касается двух вещей: во-первых, Советский Союз прекращает свое существование и, во-вторых, подписавшие его советские республики становятся независимыми государствами, признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга. Сейчас, согласно логике Алма-Атинской декларации, которая также очень важна для нашей безопасности, мы видим, что происходящее в Украине является нарушением Алма-Атинской декларации, и у нас это, по сути, вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал премьер- министр.

Говоря о возможности присоединения Еревана к санкциям против Москвы, Никол Пашинян заметил, что у Армении нет такого режима отношений - присоединяться к санкциям или нет. "Но, с другой стороны, мы учитываем существующие санкции не потому, что на нас давят или требуют от нас, а потому, что если мы не будем соблюдать эти санкции, то это повлияет на наши отношения со странами, которые установили санкции. А отношения с этими странами важны. Я очень рад, что Вы задали этот вопрос, потому что, в частности, в Евросоюзе время от времени звучат обвинения в том, что Армения не соблюдает санкции, что Армения нарушает санкционный режим, но я могу сказать, что за это время, в последний раз в 2023 году, мы несколько раз принимали делегации из Евросоюза и США, целью которых было посмотреть, как Республика Армения придерживается своих международных отношений и обязательств, как позиционирует себя в плане этих санкций. И мы должны констатировать, что ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты Америки не сделали никаких оговорок в нашем отношении. Напротив, они официально зафиксировали, что не имеют никаких оговорок в отношении Республики Армения в контексте санкций. Однако, к сожалению, поскольку об этом мало говорится, мы, так сказать, особо эту тему не поднимаем, потому что это рабочий вопрос. На основании распространяемой некоторыми кругами в некоторых странах Евросоюза и также муссируемой в СМИ контрпропаганды и дезинформации иногда делаются заявления с обвинениями в адрес Армении. Но еще раз повторю: и Евросоюзом, и Соединенными Штатами Америки официально зафиксировано, что нет оснований обвинять Армению в этом вопросе", - заключил глава армянского кабмина.