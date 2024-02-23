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 Пятница, 23 Февраля 2024 17:15

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  улица Тычины, улица Шаумяна 16, улицы Шерами 1, 3, 5, 9, 15, 17, улицы 5, 7, 8 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36, 38, 40, 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 46/2, 48/4, 50/3, 50/5, 50/6, 60 на улице Молдовакан, жилые дома 3/3, 7 на улице Тотовенца, жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 27, 29/1, 31, 32 на пр. Гая, ясли-детские сады NN246, 250, 307, школа N135 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 63-66 и частные дома 31-60 на улице Барбюса, частные дома 18-20 на улице Сепуга;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13։00  частично улицы Шаумян Дживану, Сарворнери в городе Джермук;

10:00-17։00  улица 26 Комисарнери и частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частный дом 6 на улице Амбардзумяна, частный дом 2Б на улице Айгедзори, частный дом 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-14:00  частично город Мартуни, населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

10:00-14:30 квартал “Ани”, жилые дома 3, 5, 5А, 7, 26 на улице М. Аветисяна и прилегающие абоненты в городе Гюмри.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 9, 10, 10а в 1-ом квартале Давташена, улица Оганова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00  частные дома 1-58 на 12-ой улице Вардашена;

11:00-17:00  жилые дома 18-24 на улице Гераци, жилые дома 2-4 на пр. Мясникяна, жилые дома 1-4 на 11-ой улице Айгестан, жилые дома 12, 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 5, 7, 9, 13/5 на улице Д. Анахта и прилегающие территории; частный дом 36 в кв. “Норк”, частные дома на 1-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка в Норк Мараше;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Гетазат;

12:00-14։00  села Айгепат и Айгезард; частично село Верин Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13։00  частично улицы Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

 

в Котайкской области:

11։00-16:00 частично село Дзорахбюр;

 

в Гегаркуникской области:

10։30-13:00 село Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12:00 село Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14:00 село Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11։00-13:00  села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк;

11։00-15:00  села Акнахбюр, Лусадзор, Лусаовит, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

 

в Лорийской области:

12։00-16:00  улица Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова в городе Степанаван.

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