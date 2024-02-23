Пятница, 23 Февраля 2024 16:32

АрмИнфо. Институт Лемкина предостерегает правительство Армении от изменений Конституции и государственной символики по требованию Азербайджана.

Институт Лемкина в своем заявлении предупреждает, что Азербайджан продолжает неспровоцированную, незаконную агрессию против Республики Армения и угрожает начать вторжение и захват ее международно признанной суверенной территории.

"После переизбрания Алиева будущее Армении остается в подвешенном состоянии, особенно после его заявления 14 февраля о том, что мирного договора с Арменией не будет, пока Армения не "положит конец территориальным претензиям к Азербайджану" и не "приведет свое законодательство в норму". Этими заявлениями Алиев намерен пригрозить Армении отказаться от всех претензий на территорию Арцаха, которая была армянской на протяжении почти 4000 лет и до 19 сентября 2023 года никогда не находилась под прямым контролем Азербайджана. Алиев указал на преамбулу Конституции Армении, которая призывает к объединению Армении и Арцаха. Азербайджан требует от Армении принятия новой конституции. Азербайджан также заявляет, что Армения должна изменить не только Конституцию, но и правовые документы, атрибуты и символы государства", - говорится в заявлении.

В Институте добавили, что это подчеркивает и системную попытку изменить армянскую национальную идентичность в соответствии с интересами Азербайджана.

"Используя угрозы и требования, Алиев стремится навязать свою волю Армении, игнорируя ее право на самоопределение и стремясь захватить ее международно признанную территорию.

Учитывая продолжающиеся угрозы со стороны Азербайджана, Институт Лемкина обеспокоен недавними действиями, предпринятыми правительством Армении. Эти действия включают предлагаемые изменения в Конституцию и использование важных культурных символов, таких как название и культовое изображение горы Арарат, изменения в частях государственного гимна, а также предлагаемый отказ от преподавания в школах страны "Истории Армении". Подобные предложения вызывают тревогу, поскольку они рискуют поддержать текущую кампанию президента Алиева и непреднамеренно укрепить его идеологическую позицию", - долее говорится в заявлении Организации.

"Недавнее нападение на Сюникскую область и последующие требования Алиева внести изменения в конституцию Армении и культурные символы сигнализируют о более широкой программе по подрыву суверенитета Армении и уничтожению присутствия армянской культурной идентичности на Южном Кавказе. Последствия этих действий выходят далеко за рамки простых территориальных споров, затрагивая само существование Армении и армян на том, что осталось от их исконной родины. Это подчеркивает тревожную тенденцию использования правовых и культурных механизмов для подрыва целостности Армении как национального государства. Более того, это подчеркивает острую необходимость обратиться к продолжающимся идеологиям геноцида и предпринять соответствующие действия на региональном уровне, поскольку усилия Азербайджана представляют собой прямое посягательство на выживание и самобытность армянского народа. Такая агрессия представляет собой явное нарушение и провокацию против Республики Армения, как суверенно признанной страны Организацией Объединенных Наций", - говорится в тексте предупреждения.

Институт Лемкина также подчеркивает, что отсутствие реакции и осуждения вторжения Азербайджана в Арцах в сентябре 2023 года, которое привело к массовому исходу почти всех 120 000 коренных армян Арцаха, придало Алиеву смелости продолжить геноцид армянского народа.

"Явное безразличие международных держав к будущему Арцаха и Армении является грубым недосмотром систем, созданных для предотвращения подобных злодеяний. Международное сообщество должно осудить эти предосудительные, необоснованные действия и призвать Азербайджан вывести свои оккупационные силы с более чем 215 квадратных километров суверенной территории Армении. Если международное сообщество желает предотвратить дальнейшее развитие второго Геноцида армян, который разворачивается на его глазах, Азербайджану должно быть запрещено участие в международных дипломатических и нормативных процессах.

Более того, западные лидеры должны признать свою роль в дестабилизации региональной безопасности и оказании давления на Турцию и Азербайджан с целью добиться подлинного мира. Международное сообщество не может позволить себе игнорировать или узаконить геноцид как решение конфликтов, увековеченных такими режимами, как Азербайджан. Бездействие может подорвать основанный на правилах порядок, установленный после Холокоста, и может открыть новую эру геноцида с разрушительными последствиями во всем мире", - резюмировали в Институте.