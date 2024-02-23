Пятница, 23 Февраля 2024 16:10

АрмИнфо.Проблемы бизнеса всегда многочисленны и разнообразны, независимо от масштабов Вашего предприятия, будь то компания с большим количеством сотрудников или небольшое предприятие, только что открывшееся или работающее уже несколько десятилетий. Какие бы приоритеты и проблемы ни стояли перед Вашим бизнесом, у IDBank-а всегда найдется решение. А теперь давайте расскажем подробнее.

У проблем бизнеса любого масштаба и типа есть одно решение — это комплексный пакет IDBank-а Business Prime с полным набором инструментов.

Приобретая пакет Business Prime, Вы получаете международную карту Visa Business с выгодными условиями: первый год обслуживания - бесплатно, второй год - со скидкой 50%. В результате Вы сможете оплачивать расходы на бизнес еще более выгодным способом.

С помощью приложения IDBusiness Вы сможете управлять своим бизнесом, не выходя из дома, совершенно бесплатно. Этим мы не ограничиваемся, ведь Вы также получите пакет IDSalary с бесплатной активацией.

Кроме того, Вы получите индивидуальный подход для Вашего бизнеса по установке POS / VPOS / Idram QR платежных инструментов, принимающих карточные или бесконтактные платежи на быстрых и выгодных условиях.

С пакетом Business Prime Ваш бизнес в безопасности. Минимизируйте проблемы и трудности Вашего бизнеса.