Пятница, 23 Февраля 2024 15:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, прибывшую в Республику Армения с официальным визитом.

Как сообщили в пресс-службе премьера, Пашинян отметил, что визит министра обороны Франции в Республику Армения - исторический. Он поблагодарил министра за поддержку в формировании двусторонней повестки и реализации этой повестки.

<Франция является одной из первых стран, откликнувшихся на наше решение диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. Как мы говорили об этом в Париже два дня назад, наши отношения очень глубокие и многоплановые, и логично, что эти отношения должны выражаться и в сфере обороны и безопасности. Также хочу подчеркнуть, что в наших обсуждениях с президентом Макроном компонент безопасности всегда присутствовал, и сейчас я рад, что они получают конкретное выражение, в том числе и при Вашей поддержке>, - сказал глава кабмина.

В свою очередь, Себастьян Лекорню заявил, что читывая угрозы, которые нависли над Арменией, стороны вынуждены двигаться вперед быстрее. <То есть нам очень важно быстро реагировать и организовать шаги. Многое уже было сделано, но благодаря двусторонним отношениям и встрече, которую Вы провели с президентом Макроном, это сегодня утром позволило нам двигаться вперед в тех направлениях, которые вы вместе наметили в Париже>, - сказал он.

Собеседники обсудили работы, проводимые в направлении оборонного сотрудничества и планы на будущее. Была подчеркнута важность сотрудничества Армения-Франция в рамках реформ Вооруженных сил РА, включая военное образование, боевую подготовку и другие направления.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.